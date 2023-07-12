رتبه ۲۳ خراسان شمالی در وقوع جرم سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یوسفی صبح چهار شنبه در شورای پیشگیری از وقوع سرقت با اشاره به رتبه ۲۳ خراسان شمالی از حیث میزان ارتکاب سرقت در مقیاس جمعیتی در کشور، اظهار کرد: تعداد ۸۰۶ هزار و ۴۳۳ فقره پرونده در این خصوص در محاکم دادگستری کشور ثبت شده که سهم استان خراسان شمالی از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۴۱ فقره پرونده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بطور کلی برای تسهیل موجبات اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بازدارنده در خصوص جرایم مختلف از جمله سرقت که عمدتاً در بستر ناملایمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به راحتی قابلیت بروز و نمود دارد لازم است در سطوح مختلف دستگاه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد راهگشا داشته باشند.

وی افزود: دستگاه قضائی به تنهایی قادر نیست در این میدان سخت و دشوار به نتایج مورد قبول و موفقیت آمیز و اهداف پیش بینی شده دست یابد.