قطع برق ۵۰ اداره و بانک پر مصرف در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودی در این خصوص اظهار داشت: در صورتی که ادارات و دستگاههای اجرایی نسبت به دستورالعملهای کاهش مصرف بی توجه باشند در ابتدا به آن دستگاه اخطار و هشدارهایی داده میشود و در صورت تداوم این مساله نسبت به قطع برق اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه داد: یکی از اهداف تغییر ساعت کاری ادارات، مدیریت مصرف و کاهش مصرف انرژی برق در ساعات اوج بار مصرف است و انتظار داریم کارکنان دستگاهها یک ساعت زودتر از پایان ساعت کاری دستگاههای سرمایشی را خاموش کنند.
محمودی اظهار کرد: مصرف برق همه ادارات به صورت لحظهای و برخط با استفاده از کنتورهای هوشمند در حال رصد است و هر دستگاهی که در مدیریت مصرف توجه لازم را نداشته باشد، با قطع برق روبرو خواهد شد.
وی تصریح کرد: نهادها و ادارات دولتی موظف هستند در ساعات کاری، کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق و پس از پایان ساعت کار، کاهش ۷۰ درصدی داشته باشند. این بخشها همچنین باید در ساعات اوج بار از مولدهای اضطراری استفاده کنند، زیرا این مولدها یکی از راهکارهای صرفهجویی در مصرف انرژی ادارات مخصوصاً در ساعات اوج بار است.
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