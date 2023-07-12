جاساز ۲۰۰ کیلوگرم حشیش در کامیون بنز در نائین

سردار محمدرضا هاشمی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت فرماندهی انتظامی شهرستان نائین با همکاری مأموران یگان تکاوری استان حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک و آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی دقیق صورت گرفته متوجه جاساز در این خودرو شدند که در نهایت ۲۰۰ کیلو حشیش کشف و راننده خودرو به جرم حمل مواد افیونی دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی گفت: راننده قصد داشت این محموله افیونی را به استان تهران منتقل کند که با تیزبینی و هوشمندی بالای مأموران در عملی کردن نقشه خود ناکام شد.

وی با بیان اینکه اصفهان نقطه نا امن برای تمامی قاچاقچیان و مجرمان است گفت: به کسانی که در زمینه تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهم که بدانند مأموران پلیس با اشرافیت بالای خود جلوی ورودشان را گرفته و اجازه عرض اندام به آنان نخواهند داد.