شرکت ۴۲۹ نفر در چهل و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر مسلم محمودزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهل و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: مرحله شهرستانی این مسابقات ویژه منطقه شمال استان اصفهان در کاشان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات ویژه شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود است، ابراز داشت: در این مسابقات ۴۲۹ نفر شرکت می‌کند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان با بیان اینکه مسابقات خواهران در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه در حال برگزاری است، تصریح کرد: مسابقات برادران نیز در روز جمعه ۲۳ تیرماه از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در آستان مقدس امامزاده سلطان امیر احمد (ع) کاشان برگزار می‌شود، گفت: به تفکیک تعداد ثبت نام کنندگان خواهر برای این مسابقات ۳۱۱ نفر و تعداد ثبت نام کنندگان برادر ۱۱۸ نفر است.

محمودزاده با اشاره به اینکه در بخش خواهران ۲۶ نفر برای رشته حفظ کل قرآن در این مسابقات شرکت می‌کنند، افزود: در این رشته در بخش برادران ۱۴ نفر ثبت نام کرده اند.

وی گفت: علاوه بر رشته حفظ کل در بخش خواهران ۴۱ نفر در رشته ۲۰ جز، ۱۱۰ نفر در رشته ۱۰ جز، ۱۰۳ نفر در رشته پنج جز، ۱۵ نفر در رشته ترتیل، سه نفر در رشته تحقیق و ۱۴ نفر در رشته دعاخوانی ثبت نام کرده اند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان ادامه داد: در بخش برادران علاوه بر رشته حفظ کل ۱۱ نفر در رشته حفظ ۲۰ جز، ۱۷ نفر در رشته حفظ ۱۰ جز، هفت نفر در رشته پنج جز، ۱۳ نفر در رشته ترتیل، ۱۵ نفر در رشته تحقیق، ۲۲ نفر در رشته دعاخوانی و ۱۹ نفر در رشته اذان ثبت نام کرده اند.