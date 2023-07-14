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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی همدان؛

دبیر قرارگاه شهید همدانی منصوب شد

دبیر قرارگاه شهید همدانی منصوب شد

همدان- با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی همدان دبیر قرارگاه شهید همدانی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان همدان، دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی منصوب گردید.

طی مراسمی با حضور مسئولین حوزه‌های بسیج دانشجویی، علیرضا پرستش به عنوان دبیر قرارگاه شهید همدانی معرفی شد.

کد مطلب 5835615

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