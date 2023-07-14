مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه خبر داد؛ توقف بازسازی مراکز کانون پرورش فکری در سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی

کرمانشاه- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از توقف بازسازی مراکز کانون پرورش فکری در سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی به دلیل کمبود اعتبار خبر داد.