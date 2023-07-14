توقف بازسازی مراکز کانون پرورش فکری در سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی

محمد خیاط زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از تخریب مراکز کانون پرورش فکری سرپلذهاب و ثلاث باباجانی در زلزله آبانماه سال ۱۳۹۶ اقداماتی توسط مجموعه کانون استان کرمانشاه برای بازسازی آنها آغاز شد.
وی افزود: این مراکز دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند و متأسفانه در حال حاضر نیز ادامه ساخت این پروژهها به دلیل نبود اعتبارات خاتمه یافته است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت کانون پرورش فکری استان با چالشهای فراوانی برای استقرار مراکز در این ۲ شهرستان برای ادامه فعالیت آنها مواجه بوده که آسیبهای فراوانی را در پی داشته است.
زنجانی بیان کرد: تمام سعی مسئولان در این مدت بر این بوده که کودکان و نوجوانان این مناطق تحت در هر شرایطی این امکان را داشته باشند تا بتوانند از فعالیتهای کانون بهرهمند شوند.
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