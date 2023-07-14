به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد اعلام کرد: کارگر جوانی امروز جمعه ۲۳ تیرماه هنگام جوشکاری اسکلت ساختمان در حال ساخت در روستای «ده محسن» شهرستان خرم‌آباد دچار برق‌گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

شهروندان این حادثه را از طریق سامانه ۱۲۵ گزارش دادند که بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه ۵ به محل حادثه اعزام شد.

نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل حادثه و ایمن‌سازی محل، این کارگر را به مکان امن منتقل کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.

بنا بر اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد، پس از معاینات مشخص شد فرد حادثه‌دیده فوت کرده است.