به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد اعلام کرد: کارگر جوانی امروز جمعه ۲۳ تیرماه هنگام جوشکاری اسکلت ساختمان در حال ساخت در روستای «ده محسن» شهرستان خرمآباد دچار برقگرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
شهروندان این حادثه را از طریق سامانه ۱۲۵ گزارش دادند که بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه ۵ به محل حادثه اعزام شد.
نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل حادثه و ایمنسازی محل، این کارگر را به مکان امن منتقل کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.
بنا بر اعلام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد، پس از معاینات مشخص شد فرد حادثهدیده فوت کرده است.
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