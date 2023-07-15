امیر کوکاییان در گفتگو با مهر و با اشاره به اینکه در همدان، تعداد ۱۰۰ نفر با دو مرکز ویزیت در منزل خدمات به سالمندان ارائه می‌دهند، اظهار کرد: طرح توانمند سازی معلولین از جمله سالمندان در همدان از سال گذشته شروع شده است.

وی افزود: هدف از این طرح بالا بردن سطح مشارکت اجتماعی سالمندان، بالا بردن سطح مطالبه گری حقوق فردی و اجتماعی، توانمندسازی سالمندان، حفظ توانمندی عملکرد فعلی این افراد، ارتقای سطح سلامت روانی، جسمی، بهداشتی و همچنین ظرفیت‌های این افراد در این طرح شناسایی و تقویت خواهد شد.

معاون بهزیستی همدان با اشاره به برنامه‌های هفته سالمند و با توجه به اینکه جامعه به سمت سالمندی پیش می‌رود، گفت: جامعه هدف سالمندان بهزیستی وکسانی که در بهزیستی پرونده تشکیل دادند حدود ۴ هزار و ۲۳۵ نفر است که مستمری دریافت می‌کنند با توجه به شرایط و پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده است.



کوکاییان خاطرنشان کرد: اداره کل بهزیستی استان همدان در این زمینه فعالیت‌های را در قالب خدمات توانبخشی، پزشکی، بیمه، تحویل وسایل توانبخشی که نیاز دارند به همه آنها متناسب با مددکاری که برای آنها انجام داده، ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کارهای دیگری که بهزیستی در راستای کارهایی که در حیطه سالمندان انجام می‌دهد، بیان کرد: ارائه خدمات در مراکز روزانه سالمندان است که مراکز روزانه ما سه مرکز است که ۲۳۰ نفر در این مراکز خدمت می‌گیرند، به گونه‌ای که سالمندان با مراجعه به مراکز از خدمات آموزشی، فرهنگی و توانبخشی استفاده می‌کنند.

معاون بهزیستی همدان عنوان کرد: برخی از خانواده‌ها توان نگهداری از سالمندان را ندارند یا سالمندی مهجور و بی سرپرست است؛ به همین دلیل این سالمندان در مراکز شبانه روزی خدمات دریافت می‌کنند.

کوکاییان با بیان اینکه در این زمینه سه مرکز شبانه روزی در شهر همدان آماده خدمات رسانی است، گفت: حدود ۳۱۴ نفر سالمند در این سه مرکز بستری و خدمات دریافت می‌کنند که ۶۷ نفر از آنها مجهول‌الهویه هستند.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان همدان خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی برای اینکه بتواند خدمات بهتر وبا کیفیت بیشتر در مراکز تجمعی ارائه دهد، مراکز جدیدی به نام «خانه حمایت سالمندان» تأسیس کرده و در حال گسترش این مراکز است.

وی با اشاره به خانه حمایت از سالمندان گفت: در همدان، دو خانه حمایت سالمندان راه اندازی شده است که یکی از سیاست‌های بهزیستی کوچک کردن این مراکز است تا بتواند کیفیت ارائه خدمت را بهتر کند و از آن حالت مرکزیت دربیاورد وب هصورت خانه بتوانند سالمندان بیرون بروند، خرید کنند، که بر اساس نیاز استان همدان این مراکز توسعه و گسترش پیدا خواهد کرد، افراد در این خانه‌های حمایت به صورت ۱۰ نفره نگهداری و خدمات به آنها داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دو مرکز خانه حمایت سالمندان با ظرفیت ۲۰ نفر در مجموع خدمت می‌گیرند، افزود: از دیگر برنامه‌ها، طرح توانمند سازی سالمندان بوده که حدود ۶۰ سالمند در غالب برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، تفریحی حتی توانبخشی برنامه گذاشته شد که در واقع یک طرح پایلوت بود که در همدان انجام شد.

معاون بهزیستی همدان عنوان کرد: برای مراقبینی که در بخش شبانه روزی و خانه سالمندان و حتی خانواده‌هایی که سالمند دارند ۲ دوره آموزشی آلزایمر برگزار شد و در سال گذشته نیز حدود ۶۰ نفر آموزش دیدند و اردوهای فرهنگی ورزشی با توجه به مناسبت‌های مختلف برای ۲۴۶ نفر برگزار شد.