طرح نوسازی بافت‌ فرسوده به بهانه نهضت ملی مسکن کمرنگ نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر شنبه در جلسه مشترک بازآفرینی پایدار و شورای مسکن استان زنجان گفت: برای ساماندهی نجف‌آباد به عنوان یکی از سکونتگاه‌های غیررسمی زنجان چندین بار اقداماتی انجام شده و پیش از این طرحی برای آن پیشنهاد شده بود که اجرای آن بیش از ۱۰ سال زمان نیاز داشت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زمینی با مساحت ۱۳ هکتار متعلق به بنیاد مستضعفان برای ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی و جابه‌جایی ساکنان این سکونتگاه در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: این کار هم به نوسازی و هم ایجاد ارزش افزوده در منطقه کمک می‌کند.

طاهری با اشاره به اینکه در زمینی به مساحت ۸.۵ هکتار یک پارک در حال احداث است، تصریح کرد: منافع حاصل از تغییر کاربری‌ها باید در همین منطقه بیسیم هزینه شود و نقاط خطر مثل کابل‌های فشار قوی برق و سایر موارد برطرف شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعد از اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده کمرنگ شد که باید این دیدگاه اصلاح شود.