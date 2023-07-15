به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات وزنه‌برداری کشور که عصر شنبه در سه رده سنی و با هدف انتخابی تیم ملی برگزار شد، تیم اردبیل توانست در تالار شهدای مدافع حرم وزنه‌برداری اردبیل در سکوی قهرمانی قرار گرفته و تیم‌های هرمزگان و مازندران نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در این مسابقات که بیش از ۴۵۰ ورزشکار از استان‌های مختلف حضور داشتند، مسابقات در سه رده سنی بزرگسالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد که شرکت‌کنندگان در مدت یک هفته سعی کردند تا با بالا بردن وزنه‌های مختلف توان خود را مورد سنجش و محک قرار داده تا به جایگاه مهم و ارزشمند قهرمانی دست پیدا کنند.

در پایان این مسابقات در رده بزرگسالان بعد از اردبیل که در سکوی قهرمانی ایستاد، هرمزگان و مازندران در رده‌های بعدی قرار گرفتند و در رده سنی جوانان نیز استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و اردبیل به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان نیز تیم‌های فارس، زنجان و تهران اول تا سوم شدند تا پرونده مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری کشور انتخابی تیم ملی بعد از یک هفته رقابت در اردبیل بسته شود.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری کشورمان که میهمان اردبیلی‌ها بود، با ابراز رضایت از میزبانی شایسته اردبیل در تالار شهدای مدافع حرم وزنه‌برداری اظهار کرد: قطعاً سرمربی تیم ملی برای حضور تیم ملی در مسابقات پیش رو نفرات برتر این مسابقات را به تیم ملی دعوت کرده تا آنها را به شکل مناسب محک بزند.

سجاد انوشیروانی تصریح کرد: اردوهای تیم ملی تا آغاز مسابقات جهانی و آسیایی ادامه خواهد داشت تا در رده‌های مختلف وزنه‌برداران دعوت شده به تیم ملی بتوانند توان خود را محک زده و آماده رویدادهای بین‌المللی و آسیایی شوند.