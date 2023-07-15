۱۶۹ پروژه سفر رئیس جمهور به ایلام اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری ظهر شنبه در نشست پیگیری مصوبات رییس جمهور به استان، گفت: دستگاه‌های اجرایی طرح‌های پیشران و نیمه تمام که در زندگی مردم بسیار اثرگذار هستند را برای دور دوم سفر رییس جمهور ارایه کنند.

وی مهم‌ترین زیرساخت برای توسعه اقتصادی استان را ایجاد خط ریلی و تکمیل راه‌های مواصلاتی عنوان کرد و افزود: پروژه‌های مهم حوزه راه که از مهم‌ترین پروژه زیرساختی است باید با دقت برای دور دوم سفر رییس جمهور انتخاب و ارایه شود.

معاون استاندار ایلام با اشاره به تکمیل ۵ ایستگاه پمپاژ نیمه تمام استان در دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: در این دولت ۵ ایستگاه پمپاژ نیمه‌کاره مورد بهره برداری قرار گرفت که تکمیل این پروژه‌ها در ارتقا محصولات زراعی و باغی، توسعه و رونق اقتصاد و ایجاد اشتغالزایی در استان بسیار موثر است.

هژبری با اشاره به مصوبات سفر رییس جمهور، گفت: از ۳۰۹ پروژه مصوب سفر رییس جمهور ۱۶۹ پروژه معادل ۵۲ درصد بهره برداری رسیدند و در مجموع ۹۶ درصد طرح‌ها و پروژه‌های سفر رییس جمهور نیز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان متمم سفر به اعتبارات سفر رییس جمهور اضافه شده است، بیان داشت: در دیدار با رییس جمهور ۸۰۰ میلیارد تومان و در سفر معاون اجرایی یک هزار ۱۰۲ میلیارد تومان و از محل ماده «۵۶» ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پس از سفر رییس جمهور غیر از مصوبات سفر به استان اختصاص یافت.

معاون استاندار ایلام با اشاره اعتبارات جذب شده برای تونل کبیر کوه، گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای تونل کبیر کوه هزینه شد و از محل ماده «۵۶» نیز ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر در دست اقدام است‌.