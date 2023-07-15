به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته زیرساخت اربعین استان کرمانشاه بعد از ظهر شنبه به ریاست معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران کل دفتر فنی و دفتر شهری استانداری، مدیران دستگاه‌های عضو و شهرداران شهرهای مسیر عتبات عالیات برگزار شد.

طهماسب نجفی در این نشست آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های واقع در مسیر عتبات عالیات به تفصیل بررسی کرد.

معاون عمرانی استاندار همچنین در این نشست تاکید کرد که دستگاه‌های مختلف و شهرداران شهرهای مسیر راه کربلا، باید پروژه‌های مرتبط با اربعین را تا پیش از آغاز ایام اربعین به اتمام برسانند.