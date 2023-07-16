مرگ غم انگیز مرد ۶۰ساله مشهدی در عمق چاه ۱۵ متری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی اظهار کرد: در پی اعلام به سامانه ۱۲۵ مبنی بر محبوسی یک مرد در چاه، ستاد فرماندهی بلافاصله نجاتگران ایستگاه ۸ این سازمان را به محل اعلامی در انتهای بولوار پنج تن اعزام کرد.

معاون عملیات آتش نشانی مشهد افزود: محل اتفاق در یک واحد صنعتی تولید بلوکه‌های سیمانی بود و نجاتگران پس ورود به داخل چاه یک مرد حدوداً ۶۰ ساله را از عمق ۱۵ متری به سطح زمین منتقل کردند.

وی ادامه داد: پس از معاینات اولیه تکنسین‌های اورژانس فوت این فرد محرز شد و جسم بی جان این فرد با دستور قضائی در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفت و تحقیقات برای علت وقوع این حادثه آغاز شد.