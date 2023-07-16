مازندران با کمبود زورخانه روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی باران چشمه پیش از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی انتخابات هیئت ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان مازندران افزود: توقع و انتظارات ما از ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی مازندران بیش از شرایط فعلی است و معتقدیم این استان می‌تواند یکی از سرآمدان کشور باشد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با بیان اینکه انتظار من از مازندران بیش از این است، افزود: اینجا دیار پهلوانان و قهرمانان است و در شأن این استان نیست که فقط نصف شهرستان‌های مازندران زورخانه داشته باشد.

وی ادامه داد: در ستاد فرهنگ عمومی، ترویج ورزش زورخانه ای تاکید شده همه دستگاه‌ها باید برای ترویج این ورزش حمایت کنند.

باران چشمه با اشاره به اینکه، مازندران متأسفانه کمبود زورخانه دارد، بیان کرد: باید تلاش کرد که حداقل در تمامی شهرستان‌های استان مازندران یک زورخانه را داشته باشید.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه ای با ابراز رضایت از شرایط قهرمانی استان گفت: حقیقتاً استان مازندران از لحاظ نیروی انسانی بسیار غنی و یکی از بازوان فدراسیون محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: این رشته، ورزش ملی ما به شمار می‌رود همچنین ورزشی است که اخلاق و مروت در آن حاکم بوده و به نوعی ورزش جسم و روح به شمار می‌رود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ادامه داد: سال گذشته با معاونت تربیت و سلامت وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه‌ای منعقد و در سال‌های گذشته شش استان را به عنوان استان پایه مشخص کردیم و انتظار داریم در استان مازندران هم این اتفاق بیافتد.

باران چشمه در پایان با بیان اینکه، شرایط و انگیزه را برای ورزش زورخانه ای فراهم نکرده‌ایم، افزود: ما باید کاری کنیم کودکان و نوجوانان با آداب این ورزش ملی آشنا شوند و دوست داریم دانش آموزان و نوجوانان و جوانان بیشتری را در گود زورخانه ببینیم.