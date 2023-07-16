۱۳ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد هرمزگان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره بیان داشت: امسال نیز بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات قرض‌‎الحسنه اشتغال به مددجویان هرمزگان اختصاص داده شده است.

وی توانمندسازی و خودکفایی مددجویان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای این قشر را از مهم‌ترین فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) ذکر کرد و گفت: امسال ایجاد ۲۱ هزار و ۴۵۰ فرصت شغلی در تعهد این نهاد برای اشتغالزایی و توانمندی مددجویان استان است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه متقاضیان واجد شرایط تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند، اظهار کرد: مددجویان این نهاد می‌توانند جهت دریافت این تسهیلات به صورت حضوری به کمیته امداد محل سکونت خود مراجعه و یا به سامانه «حیات» به نشانی اینترنتی hayat.emdad.ir مراجعه و اقدام به ثبت درخواست خود کنند.

باسره یادآورشد: همچنین برای سایر نیازمندان غیرتحت حمایت کمیته امداد نیز در صورت اینکه حداکثر دهک خانوار پنج بوده بیمه تامین اجتماعی نیز نداشته باشند، این امکان فراهم شده تا در سامانه حیات ثبت نام و تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات اشتغال دهند.

وی سقف تسهیلات اشتغال در قالب توان افزایی را ۵۰ میلیون تومان، خودکفایی و اشتغال ۱۰۰ میلیون تومان، کسب و کار بزرگ ۱۵۰ میلیون تومان، تسهیلات ویژه (حمل و نقل و تراکتور) ۳۰۰ میلیون تومان و همچنین تسهیلات برای کارفرمایی به ازای هر نفر فرصت شغلی ایجاد شده برای هر مددجو توسط کارفرما ۱۵۰ میلیون تومان عنوان کرد.