حمله پهپادی ائتلاف متجاوز سعودی به بیمارستانی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، امروز یکشنبه پهپاد شناسایی ائتلاف متجاوز سعودی بیمارستان مقبنه شهر البرح واقع در استان تعز یمن را بمباران کرد.

وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید این اقدام ائتلاف متجاوز به یمن، اعلام کرد که در نتیجه این حمله، بخش‌هایی از بیمارستان و آمبولانس‌های موجود در آن آسیب دیده و بمباران این بیمارستان وحشت شدید پزشکان و بیماران یمنی را در پی داشته است.

وزارت بهداشت یمن در ادامه بیانیه خود آورده است: هدف‌قراردادن بیمارستان‌ها و تأسیسات بهداشتی جنایت جنگی است که دست ائتلاف متجاوز بدان آلوده است. این جنایات در برابر چشمان ناظران سازمان ملل متحد و جامعه بین‌الملل صورت می‌پذیرد، اما آنان به سکوت خود در برابر این جنایات ادامه می‌دهند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت یمن، از ابتدای تجاوز به یمن تاکنون بیش از ۵۰۰ بیمارستان و درمانگاه یمنی به شکل کامل یا جزئی ویران شده‌اند.

در ادامه این بیانیه، وزارت بهداشت یمن با اشاره به مشکل محدودیت شدید پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی صنعا افزود: ما خواهان رفع محدودیت‌های تحمیل‌شده در فرودگاه صنعا جهت سفر بیماران به خارج از کشور و دریافت تجهیزات و کمک‌های پزشکی برای فراهم‌نمودن امکان ادامه فعالیت بخش بهداشتی و کاهش حجم بحران انسانی موجود در یمن هستیم.