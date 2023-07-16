به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر یک شنبه در جلسه تبصره ۱۶ خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: از آخرین جلسه این نشست تا کنون تنها ۱۰ میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای تبصره ۱۶ پرداخت شده در حالی که نیازمند کار جهادی بودیم اما بانک‌های استان همراهی کافی برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ نداشتند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اعزام مأمور ویژه به بانک‌ها جهت بررسی آخرین وضعیت پرونده تسهیلات تبصره ۱۶ باید انجام شود.

وی با بیان اینکه هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان سهم استان در تبصره ۱۶ جز دو پیش بینی شده است، گفت: جلسات متعددی در سطح کلان با بانک‌ها و دستگاه‌های متولی برگزار شده است که مقرر شده تا بانک‌ها تکیه بر سامانه نداشته باشند و خارج از سامانه هم پذیرش صورت گیرد.

وی عملکرد کمیته امداد و بهزیستی را در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ مطلوب ارزیابی کرد و در ادامه افزود: بانک‌ها عملکرد خوبی نداشتند هر چند که جلسات متعددی هم برگزار شده است.

فخر موحدی به مشکل تمام استان‌ها اشاره کرد و گفت: تصمیمات اتخاذ شده کشور با موارد ابلاغ شده به استان‌ها متفاوت است لذا به دنبال حل این مشکل تصمیم گرفتیم تا درخواست‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

وی اظهار داشت: با توجه به تأکیدات استاندار در شورای برنامه ریزی در خصوص نسبت منابع به مصارف، بانک‌ها حق ندارند با طرح این موضوع مانع پرداخت شوند.