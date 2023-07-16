  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی:

بانک‌های خراسان شمالی برای پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند

بانک‌های خراسان شمالی برای پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند

بجنورد- معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: علی رغم پیگیری‌های متعدد از سطح ملی، بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ همکاری نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر یک شنبه در جلسه تبصره ۱۶ خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: از آخرین جلسه این نشست تا کنون تنها ۱۰ میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای تبصره ۱۶ پرداخت شده در حالی که نیازمند کار جهادی بودیم اما بانک‌های استان همراهی کافی برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ نداشتند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اعزام مأمور ویژه به بانک‌ها جهت بررسی آخرین وضعیت پرونده تسهیلات تبصره ۱۶ باید انجام شود.

وی با بیان اینکه هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان سهم استان در تبصره ۱۶ جز دو پیش بینی شده است، گفت: جلسات متعددی در سطح کلان با بانک‌ها و دستگاه‌های متولی برگزار شده است که مقرر شده تا بانک‌ها تکیه بر سامانه نداشته باشند و خارج از سامانه هم پذیرش صورت گیرد.

وی عملکرد کمیته امداد و بهزیستی را در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ مطلوب ارزیابی کرد و در ادامه افزود: بانک‌ها عملکرد خوبی نداشتند هر چند که جلسات متعددی هم برگزار شده است.

فخر موحدی به مشکل تمام استان‌ها اشاره کرد و گفت: تصمیمات اتخاذ شده کشور با موارد ابلاغ شده به استان‌ها متفاوت است لذا به دنبال حل این مشکل تصمیم گرفتیم تا درخواست‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

وی اظهار داشت: با توجه به تأکیدات استاندار در شورای برنامه ریزی در خصوص نسبت منابع به مصارف، بانک‌ها حق ندارند با طرح این موضوع مانع پرداخت شوند.

کد مطلب 5838091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه