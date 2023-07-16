آزادسازی ۸۰۰ هزار هکتار پهنه معدنی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسدی ظهر یکشنبه در آئین آزادسازی پهنه‌های جدید معدنی استان مرکزی و مزایده ۸۱ معدن و محدودهای معدنی استان با بیان اینکه امروز اتفاق بزرگی را در استان شاهد هستیم، اظهار کرد: امروز سه پهنه بزرگ معدنی از مجموع ۷ پهنه استان به مساحت بالغ بر ۸۰۰ هزار هکتار، آزادسازی شد.

وی با بیان اینکه این کار در یک فرایند کاملاً شفاف در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری در حال انجام است، تصریح کرد: براساس این مزایده ۸۰۰ تا ۹۰۰ معدن فعال می‌شود و منابع آن به استان باز می‌گردد و در نتیجه شرایط عمرانی استان هر روز ارتقا می‌یابد.

زنجیره ارزش و ارزش افزوده حوزه معادن برای استان اهمیت دارد

نوربخش عسگری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه با بیان این‌که معادن یکی از مزیت‌های نسبی استان هستند که تا امروز خیلی از آنها بهره‌برداری نشده است، گفت: فرایند مزایده که به شکل شفاف انجام شد عملاً باعث اعتمادآفرینی است، اما آنچه برای استان مهم است مسئله زنجیره ارزش و ارزش افزوده حوزه معادن است و باید در این حوزه بیش از گذشته فعالیت کرده و در راستای بهره برداری بیشتر از معادن و فاصله گرفتن از خام فروشی اقدام کنیم.

در این آئین مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: از سال ۱۳۹۵، هفت پهنه اکتشافی در استان وجود داشت که اکتشاف آنها قدری به طول انجامید و امروز رسماً این پهنه‌ها آزاد می‌شود. تمامی محدوده‌های اکتشافی موافقت منابع طبیعی را دارند و این مهم صدور پروانه کار برای بهره بردار را ساده خواهد کرد.

علی جودکی بیان کرد: این ثبت در واقع از سوی افرادی انجام می‌شود که پیش از این مناطق را بررسی و بازدید کرده اند.

وی با اشاره به مزایده ۸۱ معدن و محدوده‌های معدنی در استان، تاکید کرد: شرکت پرسنل سازمان صمت استان و خانواده‌هایشان در این مزایده کاملاً ممنوع است.

۷ پهنه در استان مرکزی وجود دارد

وی با بیان اینکه در استان ۷ پهنه داریم که امروز سه پهنه "آزاد ساوه شرقی و غربی و جنوب غربی شازند" در قالب پهنه‌های شماره ۵، ۶ و ۷ آزاد می‌شود، افزود: آنچه در استان متقاضی دارد معادنی با عناصر فلزی مس، آهن، سرب، روی، طلا و نقره است. در حوزه ساوه بیشتر عناصر فلزی مانند مس و در شازند بیشتر سرب و روی مدنظر است و مزایده پهنه‌های یک، دو و سه نیز به زودی انجام می‌شود.

جودکی تصریح کرد: این مزایده حاصل یک مطالعه عمیق است، پیش از این استان نسبت به داشته‌ها و نداشته‌های خود اطلاع دقیقی نداشت، به همین دلیل مطالعات گسترده انجام و همه محدوده‌های بلاتکلیف، تعیین تکلیف شد و حاصل این مطالعات انجام فاز اول مزایده ۸۱ معدن و محدوده معدنی را میسر کرد.

وی بیان کرد: این مزایده شامل ۲۶ درخواست اکتشاف، ۱۹ پروانه اکتشاف، ۵ فقره گواهی کشف و ۳۱ فقره پروانه بهره برداری می‌شود و بسته به توان بهره بردار و ذخیره معدن، مهلت پروانه بهره برداری از ۵ تا ۲۵ سال تعیین می‌شود.

جودکی با بیان اینکه یکی از ابهاماتی که همواره مطرح بوده، روند واگذاری معادن بود که امروز به صورت کاملاً شفاف و در حضور رسانه‌ها انجام گرفت، گفت: با توجه به تقاضاهای موجود، امروز بالغ بر ۸۰۰ هزار هکتار از پهنه‌ها آزادسازی می‌شود و در این مزایده از هزار معدن عبور می‌کنیم، البته تا این لحظه حدود ۳۰۰ محدوده ثبت شده است و مزایده تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت. افراد دارای صلاحیت مالی و فنی می‌توانند در این فرایند شرکت داشته باشند.

مدیرکل صمت استان مرکزی گفت: معدن در رشد اقتصادی کشور نقش تعیین کننده‌ای دارد، استان مرکزی دارای ۶۰۰ معدن است و سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن وصول شد که ۱۵ درصد آن جهت جبران تخریب‌های صورت گرفته در محدوده معادن به استان باز می‌گردد، هم‌چنین پیگیر رفع مشکلات معادن در کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف هستیم.