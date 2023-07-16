تبیین گفتمان امامین انقلاب در جامعه ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی امروز یکشنبه در همایش طلایه‌داران جهاد تبیین با حضور علما، روحانیون، طلاب، رؤسای هیأت‌های مذهبی و مداحان گیلان در مصلی امام خمینی (ره) رشت، اظهار کرد: حضور حماسی و پرشور مردم در انتخابات پیش رو مستلزم تحقق عینی اهداف پیش بینی شده در عرصه‌ی جهاد تبیین است.

وی با بیان اینکه برخی نامزدها ممکن است برای جلب نظر مردم ناگزیر به نادیده گرفتن تلاش‌های دولتمردان روی آورند، افزود: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در خصوص معیارهای انتخاب اصلح از الزاماتی است که می‌تواند حماسه حضور مردم را به تشکیل مجلسی اثرگذار و قوام بخش منتهی سازد.

استاندار گیلان با بیان اینکه سخنرانی‌های افراد و نامزدها نظارت و کنترل شود، اضافه کرد: تزریق امید به مردم و جامعه باید در اولویت قرار گیرد.

عباسی با تاکید بر اهتمام جدی به امیدآفرینی در جامعه، اضافه کرد: در کنار تقویت ایمان باید روحیه امید در جامعه دمیده شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس آینده بسیار مهم و حساس است، افزود: مجلس، دولت و قوه قضائیه ارکان نظام هستند که باید تحت ولایت مقام معظم رهبری درست کار کنند، مانند قلب تپنده‌ای هستند که نبضش باید درست بزند تا خون جریان یابد و حیات جامعه در مسیر درست و سلامت قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه تشویق مردم به انتخابات مورد تاکید است، گفت: انتخاب درست و حضور حداکثری مردم انتخابات اصل مهم و تعیین کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عباسی با اشاره به نقش مهم علما و روحانیون در روشنگری بیان کرد: روشنگری و تبیین مباحث مربوط به آینده کشور و نقش مجلس، تأثیر آن در جامعه و در مباحث فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و جهانی باید برای مردم تبیین شود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر تغییر شیوه‌های تبلیغ در این شرایط و موضوع جهاد تبیین، افزود: تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و امامین انقلاب در جامعه ضرورت دارد.