رمز ماندگاری عاشورا جامعیت امام حسین (ع) و تبیین امام سجاد(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی عصر یکشنبه در همایش پرچم‌داران عاشورا در نظرآباد به مناسبت آغاز ماه محرم و عزاداری دهه اول محرم الحرام به همت سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: هر گامی که برای امام حسین (ع) برداشته شود بلافاصله خیر و برکت سرازیر می‌شود.

وی بیان کرد: رمز ماندگاری قیام و محبت امام حسین (ع) اراده خداوند، جامعیت امام حسین (ع) و تبیین درست امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) مردمی‌سازی است.

امام جمعه نظرآباد خطاب به مسئولین هیئت‌ها تصریح کرد: در مناطق خود به نوجوان و کودکان بها داده و در هیئت آنها حضور پیدا کرده و همراهی کنید.

وی خاطرنشان کرد: با زمان‌بندی به احوالات همسایه توجه کنید، حدالامکان از حضور مبلغین استفاده کنید.

حجت الاسلام موسوی متذکر شد: عفاف و حجاب ترویج و تبلیغ کرده و اگر در فضای باز هیئت دارید حریم محرم و نامحرم مشخص کنید.