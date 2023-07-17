به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام محمدی صبح دوشنبه در نشست با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر ضمن تشکر از خدمات کارکنان تلاشگر این مجموعه اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش ریگ از سال گذشته تاکنون خدمات قابل تحسینی در این بخش داشته است.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) در اجرای سیاست‌های دولت خدمتگزار سیزدهم گام‌های مؤثری در زمینه رفع مشکلات مدد جویان به ویژه تأمین مسکن آنان در نقاط شهری و روستایی برداشته است.

بخشدار ریگ با اشاره به نقش نهادهای حمایتی در رسیدگی به محرومین با توجه به دیدگاه راهبردی دولت سیزدهم خواستار توسعه این گونه خدمات به اقشار نیازمند جامعه شد و بیان کرد: در بخش تأمین مسکن رویکرد دولت توجه خاص به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانواده معظم شهدا است.

بخشدار ریگ در بخش اشتغال جهت گیری را خودکفایی این قشر شریف جامعه در تأمین نیازهای اقتصادی خود برشمرد و هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال در این بخش را راهکار تحقق این سیاست عنوان کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گزارشی از عملکرد این نهاد در زمینه خدمات مختلف اشتغال، مسکن، تسهیلات و… به مددجویان تحت پوشش ارائه کرد و در پایان برنامه‌های اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش ریگ تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.