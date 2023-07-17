هیئت کانون جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی علمی، شامگاه یکشنبه در همایش هیئت‌های مذهبی، شعرای آئینی و مادحان شهرستان زنجان در آستانه محرم اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی به جهاد تبیین کردند و عمده این مسئولیت را بر دوش هیئت گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد بیانات رهبر در دیدار با مادحان و ستایشگران به موضوع هیئت اختصاص داشت، ابراز کرد: هیئت عرصه‌ای است که مداح، شاعر، مفسر، قاری، پشتیبان و مبلغ در آن کار می‌کنند و کانون جهاد تبیین است.

مسئول اداره هیئت سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور با بیان اینکه هیئت مردمی‌ترین نهاد اثرگذار است و در عرصه‌های مختلف حرف برای گفتن دارد، عنوان کرد: آمار نشان می‌دهد در زمان محرم ۹۰ درصد مردم با هیئت و دستگاه سیدالشهدا (ع) ارتباط برقرار می‌کنند.

وی هیئت را مجموعه‌ای اثرگذار خواند و گفت: هرچه پیش می‌رویم دشمنی با هیئت نیز افزایش می‌یابد و باید وظیفه خود را در خصوص آسیب‌های اجتماعی به درست انجام دهد.

علمی با تأکید بر اینکه هیئت باید مردم‌داری، نگاه ایجابی و رو به جلو را سرلوحه کار خود قرار دهد، یادآور شد: هر رویداد اجتماعی که اتفاق می‌افتد، هیئت حرف برای گفتن دارد و نمونه آن را در سیل، زلزله و کرونا مشاهده کردیم و خروجی‌های هیئت در دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به اینکه شهید آرمان‌ها، خروجی هیئت هستند، ادامه دارد، تصریح کرد: کارکردهای هیئت را باید در جامعه بیشتر تبیین کنیم چراکه هیئت بهترین عرصه برای ترویج علوم اهل بیت (ع) است.

مسئول اداره هیئت سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور ادامه داد: باید در کنار تفسیر، احکام، روایات و احادیث خط مشی سیاسی اهل بیت (ع)، مردم داری و معاشرت اهل بیت (ع) را بیاموزیم و آن را ترویج دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین واسطه‌های احیای امر اهل عرصه هیئت است، یادآور شد: امام رضا (ع) فرمودند: اگر مردم حلاوت و شیرینی کلام ما به گوششان برسد به سمت ما می‌آیند و ازما پیروی می‌کنند.