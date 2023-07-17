دریافت 45 MB کد مطلب 5839281 https://mehrnews.com/x32F32 ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴ کد مطلب 5839281 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴ آیین روایتنویسی از زبان حامد عسگری ۱: قصهها جادو میکنند! روایت حامد عسگری نویسنده و شاعر آئینی را در خصوص اهمیت قصه ها را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مدح و شعرآئینی در راستای ارتقا بینش و معرفت مردم در سطح جامعه است روایتکردن یک اتفاق نه چندان خاص همیشه عینک خودت را روی چشمت نذار! سبک عزاداری در نوشآباد متفاوت است/از«جریته برداری» تا آئین «کتل» هیئت کانون جهاد تبیین است خلاقیت آموزشی نیست انتشار نماهنگ «عزیز دلم حسین(ع)» با نوای رضا هلالی +فیلم برچسبها شعر آئینی حامد عسکری حامد عسگری قصه گویی ماه محرم و صفر هیئت مذهبی خبرنگار شاعر آموزش هیئت خبرنگار
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