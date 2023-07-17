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کد مطلب 5839281
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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴

آیین روایت‌نویسی از زبان حامد عسگری ۱:

قصه‌ها جادو می‌کنند!

قصه‌ها جادو می‌کنند!

روایت حامد عسگری نویسنده و شاعر آئینی را در خصوص اهمیت قصه ها را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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