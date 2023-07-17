به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: همه ما در مقابل نظام و انقلاب وظیفه‌مند هستیم و باید در راستای هم‌افزایی بیش‌تر تلاش داشته باشیم.

وی تعامل و هم‌افزایی حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی را مدنظر قرارداد و افزود: باید نسبت تعاملات شورای عالی انقلاب فرهنگی با نهادهای مختلف حوزوی تبیین شود.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه در سطوح مختلف و با اختیارات مختلف می‌توان وارد میدان تعاملات شد، مطرح کرد: امروز در حوزه طرح‌های مختلف تحولی داریم که عملیاتی شدن این طرح‌ها می‌تواند برای شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک باشد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها در دست اجرا هستند، عنوان کرد: تمام این طرح‌ها پیوست شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند که می‌توانند تأثیراتی در تصمیمات این شورا داشته باشند.

آیت الله اعرافی از اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد کرد و گفت: از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای این اسناد می‌توان در عرصه‌هایی ازجمله تولید نظریه، همراهی در تولید سند، کارشناسی، گفتمان‌سازی و عملیاتی‌سازی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه شبکه‌های تعریف شده حوزه می‌تواند نگاهی به اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشد، خاطرنشان کرد: این رابطه می‌تواند متقابل باشد و در مقابل اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطوح حوزوی مورد بررسی قرار بگیرد.

تعامل خوبی میان حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ادامه اظهار کرد: تلاش داریم ارتباط شورا با مجموعه‌های مختلف را گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تعامل خوبی میان حوزه و شورای عالی شکل گرفته است، مطرح کرد: در بخش گفتمان‌سازی و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را باید به حوزه معرفی کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: می‌توان شورای عالی را در مدارس و در میان طلاب معرفی کرده و از همکاری‌های حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه حوزویان را باید با عناوین مستقل حوزوی مشخص کرد، تصریح کرد: این عناوین باید آسان بوده و درجات علمی حوزویان را بیان کند.