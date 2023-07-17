به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید احمدی ظهر دوشنبه در نشست مبلغان شهرستان زنجان در آستانه ماه محرم با اشاره به دیدار اخیر جامعه تبلیغ با مقام معظم رهبری، گفت: رهبر فرزانه انقلاب در این دیدار راهبرد کلان را در حوزه تبلیغ ارائه و در بیانات‌شان که خطاب به حوزویان، مبلغان و مبلغات بود، فرمودند که تبلیغ امر مهمی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید بیش از گذشته بحث تبلیغ را جدی بگیریم، تصریح کرد: در این ایام رفته‌رفته نقطه مواجهه ما با تمدن غرب سخت‌تر و دقیق‌تر می‌شود، به همین خاطر بیش از گذشته نیازمند فعالیت در حوزه تبلیغ هستیم.

این مسئول با بیان اینکه هنوز هم مؤثرترین وسیله برای تبلیغ سنت اهل‌بیت (ع)، همین منبر سنتی است، خاطرنشان کرد: مخاطب با اختیار در این محفل و مجلس نشسته است تا از بیانات منبریان استفاده کند، به همین خاطر همه تمرکز مخاطب ما متوجه خطیبی است که در حال ارائه مطلب بر روی منبر است، لذا تبلیغ سنتی را باید جدی‌تر و متناسب با مخاطب و نیازهای منطقه انجام داده و به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که تبلیغ در این ایام باید پرمحتوا و مستند باشد.

حجت‌الاسلام احمدی با یادآوری اینکه در حوزه رسالت و هدف قیام سیدالشهدا (ع) باید بحث امر به معروف و نهی از منکر و نیز غیرت دینی را در این جلسات پررنگ کرده و راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر را با الهام گرفتن از پیام عاشورا در بستر تبلیغی تبیین کنیم، ادامه داد: از این رو از مبلغان و مبلغات انتظار داریم بحث امر به معروف و نهی از منکر را در اولویت برنامه‌های تبلیغی خود به ویژه در ایام محرم قرار دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از معضلاتی که امروز با آن مواجه بوده و باید بدون دوقطبی‌سازی و حساب شده آن را تبیین کنیم، بحث زن انقلاب اسلامی و نیز بحث عفاف و حجاب است، عنوان کرد: با توجه به اینکه طیف عظیمی از عاشقان اهل‌بیت (ع) در ایام محرم مخاطب برنامه‌های این ایام هستند، به همین خاطر توصیه ما به خادمین و مسئولین هیئات این است که در مواجهه با بانوانی که حجاب برتر ندارند، حرکت درست و بجا داشته باشند.

این مسئول در همین خصوص یادآور شد: این مواجهه به ویژه در ایام تاسوعا و عاشورا که زنجان میزبان مهمانان زیادی است، باید به گونه‌ای باشد که از این ظرفیت سیدالشهدا (ع) برای تبیین فرهنگ عفاف و حجاب به درستی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اهتمام به مخاطبان نوجوان و جوان در مراسم تبلیغی باید مورد توجه جدی مبلغان و مبلغات قرار گیرد، اضافه کرد: به همین خاطر معتقدیم باید برنامه‌های تبلیغی متناسب با این رده سنی در برنامه‌های تبلیغی داشته باشیم، به ویژه این برنامه‌ها باید در مناطق روستایی و در قالب روضه‌های خانگی در دستور کار قرار گیرد تا در این فرصت کوتاه بتوانیم به شبهاتی که در ذهن نوجوان و جوان وجود دارد، پرداخته و گره ذهنی این قشر را باز کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: علاوه بر این باید از ظرفیت شهدا و وصیت‌نامه انها بهره کافی را در برنامه‌های تبلیغی برده و اجازه ندهیم فرهنگ ایثار و شهادت به فراموشی سپرده شود.