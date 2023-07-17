رئیس قوه قضائیه قهرمانی تیم والیبال جوانان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در مسابقات جهانی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
قهرمانی جوانان غیور والیبال کشورمان در مسابقات جهانی که با اقتدار هر چه تمام به دست آمد، کام ملت ایران را شیرین کرد و بار دیگر اراده و غرور ملی جوانان ایران اسلامی را تجلی بخشید.
اینجانب به سهم خود از همه بازیکنان و دستاندرکاران این تیم بویژه مربیان ایرانی آنها کمال تقدیر و تشکر را دارم و استمرار موفقیتهای آنان را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
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