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کد مطلب 5838803
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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱

تصاویری از دستگیری عاملان ناامنی در منطقه تهرانسر

تصاویری از دستگیری عاملان ناامنی در منطقه تهرانسر

پس از انتشار فیلم درگیری اراذل و اوباش با یکدیگر ، عاملان ناامنی در منطقه تهرانسر توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند.

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