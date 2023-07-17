دریافت 13 MB کد مطلب 5838803 https://mehrnews.com/x32DQg ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱ کد مطلب 5838803 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱ تصاویری از دستگیری عاملان ناامنی در منطقه تهرانسر پس از انتشار فیلم درگیری اراذل و اوباش با یکدیگر ، عاملان ناامنی در منطقه تهرانسر توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند. کپی شد مطالب مرتبط سرپرست سابق شهرداری مسجدسلیمان بازداشت شد کتاب «فرآیند قرآنی تثبیت فرهنگ عفاف در جامعه» ویژه مبلغین قرآنی جزئیات ماجرای پیمان گلوانی از دستگیری تا فوت در بیمارستان برچسبها دستگیری اراذل و اوباش اراذل و اوباش تهرانسر
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