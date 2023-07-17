توقیف ۴۰۰ دستگاه خودروی متخلف توسط پلیس راه اصفهان طی یک هفته

سرهنگ اصغر زارع در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی استان در خصوص توقیف خودروهای دارای سرعت غیر مجاز در راههای برون شهر استان، با گذشت یک هفته از زمان اجرای این طرح تاکنون تعداد ۴۰۰ دستگاه خودروی دارای سرعت غیر مجاز روانه پارکینگ و رانندگان متخلف نیز جهت آموزش به کلاسهای آموزشی معرفی شدند.
وی افزود: به جهت اینکه علت اکثر تصادفات راههای برون شهری استان سرعت غیر مجاز است و اجرای این طرح نیز تأثیر بسزایی در کاهش حوادث جادهای خصوصاً در فصل تابستان که فصل مسافرتها است دارد انشاالله این طرح به قوت خود باقی خواهند ماند و به صورت مستمر نیز ادامه دارد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطر نشان کرد: توصیه همیشگی و مهم ما به رانندگان این است که هنگام رانندگی ضمن اینکه خود و کلیه سرنشینان خودرو کمربند ایمنی را میبندند حتماً سرعت مطمئنه را رعایت کنند، چون وقتی رانندهای سرعت مطمئنه را رعایت کند در هنگام مقابله با خطرات هم سریعتر میتواند عکس العمل از خود نشان دهد و شدت تصادف نیز در سرعتهای پایین کاهش پیدا میکند.
نظر شما