به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ارتقای کمربند قرمز تا دان سه استانی دوره ۲۷۵ روز پنج شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ در استان البرز برگزار خواهد شد.

آزمون مذکور در دو بخش بانوان در دو نوبت صبح و بعد ازظهر در سالن فلاحت زیر نظر ناظران اعزامی فدراسیون برگزار خواهد شد.

بنا به اعلام کمیته مربوطه آزمون آقایان رأس ساعت ۸ صبح و آزمون بانوان ساعت ۱۲ ظهر استارت خواهد خورد.

با توجه به ثبت نام صورت پذیرفته ۱۲۱ نفر در بخش آقایان و ۱۵۵ نفر در بخش بانوان و در مجموع ۲۷۶ نفر در آزمون پیش رو شرکت خواهند کرد.

تعداد نفرات شرکت کننده در آزمون به تفکیک به ترتیب ذیل می‌باشد:

قرمز: ۹۱ خانم ۵۶ آقا

پومو دان یک :۳۳ خانم ۳۶ آقا

پوم و دان د و:۲۱ خانم ۲۱ آقا

پومو دان سه :۱۰ خانم ۸ آقا