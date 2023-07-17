قانون انتخابات دهه شصت پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی بعد از ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان در استان قزوین اظهار کرد: شبکه نظارت شورای نگهبان یک شبکه اداری نیست بلکه کسانی که علاقه مند به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و خود را مدیون خون شهدا می‌دانند در این مسیر گام برمی‌دارند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با هزینه زیادی شکل گرفت و آنچه که موجب موفقیت این حرکت شد نفس الهی حضرت امام (ره) بود که همه ما را جمع ومسیر را مشخص کرد و با لطف خداوند ما در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسیدیم و بعد از آن بلافاصله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستقر شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: شعار اولیه نظام جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام اسلامی بود و این خواست خیلی روشن و صریح از سوی مردم و امام (ره) مطرح می‌شد و آثار و اسناد آن نیز در تاریخ و رسانه‌ها موجود است و مسئله‌ای نیست که پنهان باشد که حرکت امام (ره) یک حرکت بر اساس موازین اسلامی و آموزه‌های اسلام و با مشارکت مردم بود.

وی ادامه داد: امام (ره) هیچگاه خود را از مردم جدا نمی‌دانست و سال‌ها تحمل کرد تا مردم به این مسیر سوق پیدا کنند.

کدخدایی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام دینی مردم سالار است که به تعبیر مقام معظم رهبری از موازین و اصول اسلامی استخراج شده و شباهتی با نظام‌های سیاسی دیگر ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی عنوان می‌کنیم نظام مردم سالاری دینی این دو بُعد مختلف و متفاوت نیست بلکه از نظر مقام معظم رهبری، این یک حقیقت واحد است و مردم سالاری را از دین احکام اسلامی استنباط می‌کنیم و نظام اسلامی بدون حضور مردم مفهومی ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نظامی که از آن صحبت می‌کنیم نظامی مبتنی بر احکام دینی است و یکی از پایه‌های این نظام دینی مردم سالاری دینی است و مردم سالاری تنها یک واژه پیوند زده شده به نظام دینی نیست

وی با بیان اینکه اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، تصریح کرد: ما هر سازه‌ای را ایجاد می‎‌کنیم یک نهاد ناظر بر آن ایجاد می‌کنیم تا دچار انحراف نشود و این یعنی نظارت یک امر عقلی است و همه جوامع بشری آن را پذیرفته‌اند.

کدخدایی بیان کرد: ما در موضوعات سیاسی و اجتماعی نیاز داریم نظارت‌های موثرتری وجود داشته باشد و همه جوامع سیاسی این نظارت را در ارکان خود دارند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در ساختار نظام سیاسی ما که ارکان اصلی کشور بر اساس مجلس و یا ریاست جمهوری تشکیل شده است اهمیت نظارت بر کار بیشتر می‌شود.

وی گفت: اگر ما اعتقاد داریم به اینکه یک نظام سیاسی کارآمد داریم و یا باید کارآمد باشد پس باید بر آن نظارت کنیم و این امر در قانون نیز در نظر گرفته شده است.

کدخدایی اظهار کرد: بحث انتخابات به عنوان یک کنش سیاسی در همه کشورها مورد چالش و یا دارای حساسیت است و ایجاب می‌کند که ما یک نهاد ناظر داشته باشیم و در قانون اساسی نیز شورای نگهبان مسئولیت این کار را بر عهده دارد.

وی افزود: ما مردم‎‌سالاری را به عنوان یک اعتقاد دینی پذیرفته‌ایم و انتخابات روشی برای رسیدن به این مردم‌سالاری دینی است و باید مراقب باشیم افرادی که صلاحیت و شایستگی دارند وارد این گردونه بشوند.

این مسئول با بیان اینکه برخی معتقد هستند که نباید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان بررسی شود و تلاش می‌کنند، ادامه داد: به کار بردن کلماتی مثل گزینش قبل از مردم از سوی مخالفان شورای نگهبان یک جدل است و استدلال منطقی در آن نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: در روند برگزاری انتخابات نیز مردم باید اطمینان حاصل کنند که از رأی آنها حفظ و صیانت می‌شود.

وی با اشاره به حق‌الناس دانستن رأی مردم از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: وظیفه شورای نگهبان در پاسداری و صیانت از حقوق مردم بسیار سنگین و مهم است و تلاش می‌کنیم این رسالت را به درستی انجام دهیم.

کدخدایی خاطرنشان کرد: به عنوان یک امر عقلی و قانونی شورای نگهبان در این دو بخش وظیفه دارد که صلاحیت‌ها را بررسی و بر روند انتخابات نظارت اثرگذار و مؤثر داشته باشد.

ابزارهای شورای نگهبان برای نظارت کافی نیست

وی با بیان اینکه ابزارهای ما برای نظارت کافی نیست، تصریح کرد: قانون انتخابات برای دهه شصت است و تنها هر سال در آن تغییراتی انجام می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بارها تاکید کردیم که این قانون باید اصلاح شود اما انجام نشد تا اینکه مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی دستور دادند تا سیاست‌های انتخابات تنظیم و برای مجلس ارسال شود.

وی ادامه داد: این مجلس اصلاحاتی را شروع کرده اما تا پیش از این هیچکدام از مجالس نتوانسته‌اند تغییری را ایجاد کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: با قانونی که برای دهه شصت تنظیم شده است نمی‌توان در سال ۱۴۰۲ پاسخگوی نیازهای انتخاباتی بود و باید قانون اصلاح و جامع شود.

وی اظهار کرد: در اصلاح قانون کسانی که به عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشتند مانع تغییر و تصویب آن شدند.

باید نظام انتخاباتی کشور را تعیین و تکلیف بکنیم

کدخدایی با بیان اینکه باید نظام انتخاباتی کشور را تعیین و تکلیف بکنیم، افزود: نظام انتخاباتی ما علی رغم وجود احزاب متعدد، هنوز حزبی نشده است.

وی ادامه داد: احزاب شب انتخاباتی زیاد داریم اما پایه و اساس درستی ندارند و نسبت این احزاب با مسئولین و نمایندگان پس از انتخاب مشخص نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: از جمله مسائلی که در آسیب‌های انتخابات در دنیا مطرح است این است که اگر شما نظام‌های اکثریتی ساده را داشته باشید به حضور یک اکثریت ۵۱ درصدی در برابر یک اقلیت ۴۹ درصدی منجر می‌شوید و این را از معایب این نظام‌ها می‌دانند.

وی گفت: راهکار این مشکل این است که بتوانیم نظام تناسبی را ایجاد کنیم که هرکسی به اندازه رأی خود سهمی داشته باشد.

کدخدایی اظهار کرد: اگر ما به دنبال یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی هستیم که مؤلفه‌های آن رقابت، مشارکت، سلامت و امنیت است باید ساختارها و قوانین و روش‌های آن اصلاح شود.

وی با بیان اینکه باید تکلیف ما با انتخابات الکترونیک روشن شود، افزود: دیگر نمی‌توان به صورت دستی انتخابات را برگزار کرد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بررسی صلاحیت‌ها ادامه داد: شورای نگهبان تنها مرجعی است که محصولات خود را نمی‌تواند تضمین کند.

داشتن صلاحیت و شایستگی یک فرد نسبی است

وی عنوان کرد: ملاک ما در ارزیابی صلاحیت‌ها مستندات پرونده است و نمی‌توانیم تضمین کنیم فردی که تأیید صلاحیت شده فردا دچار مشکل یا تخلف نمی‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: داشتن صلاحیت و شایستگی یک فرد نسبی و مربوط به زمان رسیدگی است.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌های استمرار بررسی این صلاحیت و شایستگی‌ها، نظارت‌های حزبی و گروهی است و در این ساختار حزبی اگر کسی دچار تخلف شد حزب و گروه با او برخورد و یا او را برکنار می‌کند و در آینده نیز در گردونه انتخابات و مسئولیت قرار نمی‌گیرد.

کدخدایی ادامه داد: از سوی دیگر ابزاری برای سنجش صلاحیت تخصصی نداریم و نمی‌توانیم احراز کنیم که فردی که دارای صلاحیت عمومی است برای مجلس یا ریاست جمهوری صلاحیت تخصصی دارد.

وی با بیان اینکه مشارکت بالا در انتخابات وجهه کشور و نظام را ارتقا می‌دهد گفت: حضور و مشارکت آگاهانه مردم تضمینی برای میسر رو به جلوی کشور بوده و سرعت رشد کشور را چند برابر می‌کند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان با تاکید بر اینکه در انتخابات نباید صفر و صدی نگاه کنیم بلکه باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، ادامه داد: نباید افراد را بی جهت کنار بگذاریم و تا آنجایی که مردم در چارچوب نظام هستند و رهبری قبول داشته و در این مسیر قرار دارند باید از آنها استفاده کنیم.