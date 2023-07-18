به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح سه‌شنبه با حضور در کوچه ارغوان واقع در خیابان قریشی شمالی از روند لوله گذاری شبکه آبفای فردیس بازدید کرد و اظهار کرد: در بازدیدی که در بهمن ماه ۱۴۰۱ از اداره آبفا داشتم، بیان شد که قطعی آب در تابستان نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: در حال حاضر علت قطعی آب، قطعی برق عنوان می‌شود، بنابراین در همان شب قطعی برق از شما درخواست کردم موضوع را با مردم در جریان بگذارید.

امام جمعه فردیس تصریح کرد: این مردم ولی نعمت ما هستند، دانستن علل وقوع این حادثه حق آنها است که البته اطلاع‌رسانی دقیق باعث همکاری مردم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: انتشار اطلاعیه در رادیو کفایت نمی‌کرد، امروز اکثر مردم اخبار را از طریق شبکه‌های مجازی دریافت می‌کنند.

حسینی متذکر شد: باید در این خصوص در شبکه‌های مجازی اطلاعیه دقیق منتشر می‌شد، به هر ترتیب تریبون نماز جمعه که تریبون نظام و مردم است، در اختیار شما بوده و ما در این راستا با تمام وجود در کنار شما هستیم.