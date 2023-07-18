افزایش علاقمندی صنعت داروسازی کشور به مصرف مواد اولیه ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز اختراعی در گفتگو با دانشجویان مرتبط با رشته داروسازی که به صورت وبینار برگزار شد، گفت: اقتصاد کشور ما از دیرباز و بیشتر مبتنی بر درآمدهای ارزی بوده و به دلیل پایین بودن نرخ ارز در گذشته، تولید ملی هیچوقت نتوانسته با کالاهای خارجی رقابت کند.
وی افزود: اکنون میزان عرضه ارز به حدی در کشور کاهش یافته که باعث شده تقاضا برای تولیدات ملی به شدت افزایش یابد و حوزه دارو نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است.
اختراعی ادامه داد: نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲ هزار تومانی و ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی فاصلهای معنادار دارد. معالوصف راه برای تولید داخلی باز است و خطری جدی از ناحیه واردات، محصولات تولید داخل را تهدید نمیکند به طوری که صنعت داروهای ساخته شده طی سالهای اخیر نسبت به صنعت مواد موثره دارویی، بستهبندی و تجهیزات اقبالی زیاد پیدا کرده و تمایل این صنعت به مصرف مواد اولیه تولید داخل افزایش یافته است.
وی گفت: شرایط اقتصادی کنونی کشور، فرصتهای زیادی به وجود آورده که باید به دنبال بهرهبرداری از این فرصتها باشیم.
اختراعی افزود: اگر در حال حاضر یک ماده اولیه دارویی در داخل کشور تولید شود، راه برای تولید مواد بستهبندی و جانبی مرتبط با آن نیز باز خواهد شد.
وی گفت: مواد اولیه دارویی نیازهای پایهایتری دارند و با تولید آنها، راه برای تولید مواد حد واسط هم باز میشود.
اختراعی ادامه داد: علم شیمی در کشور به حدی رشد کرده که کمتر ماده اولیه یا ماده حد واسط است که ما نتوانیم آن را تولید کنیم یا تولید آن از نظر فنی امکانپذیر نباشد. اگرچه ممکن است بنیه مالی شرکتها به دلیل شرایط اقتصادی، تضعیف شده باشد که میتوان این بنیه را نیز از طریق شیوههای مختلف تقویت کرد.
وی افزود: هیچ مقامی در کشور قدرت مقابله با تولید را ندارد و البته تولید مواد اولیه دارویی هم باید با رعایت اصول مرتبط با دارو مانند GMP و رعایت سایر مباحث مانند مسائل محیط زیستی، تولید در محدودهها و شهرکهای صنعتی مجاز و. ..، انجام شود. البته در قانون برای تولید محصولات دانشبنیان تسهیلاتی بیشتر در نظر گرفته شده است.
بنابر این گزارش، کمیته دانشجویی سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی متولی این وبینار بود
نظر شما