۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طی سال گذشته وارد آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموع اعتبارات مصوب استان در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و ۵۷ درصد آن جذب شد که ۳۴ درصد مبلغ جذب شده نیز به صورت اوراق بود در حالیکه در سال گذشته و تنها از محل دور اول سفر رئیس جمهور، ۹ هزار میلیارد تومان در استان جذب شد.

وی افزود: از مجموع اعتباری که در سال گذشته وارد استان شده ۹۵ درصد در دستگاه‌های اجرایی جذب شده و بیش از ۸۵ درصد آن برای تکمیل بزرگراه‌ها، سدها، پایاب سدها، راه‌های روستایی، نقاط حادثه خیز، انتقال آب، فاضلاب و سایر طرح‌ها هزینه شده است.

فرشکاران اضافه کرد: در دور دوم سفر نیز توانستیم بیش از یک هزار میلیارد تومان از منابع سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص دریافت کنیم که برای پیشرفت و تکمیل پروژه‌های عمرانی استان هزینه خواهد شد و به طور قطع در تکمیل زیرساخت‌ها و در مجموع رشد و توسعه استان در سال‌های آتی تأثیرگذار خواهد بود.

وی متذکر شد: مبلغ اعتبارات استان و سفر کاملاً مشخص بوده و خارج از قوانین برنامه و بودجه سنواتی نیست و برای جذب این اعتبارات و پیشبرد پروژه‌هایی که سالیان طولانی نیمه تمام رها شده بودند، مقامات عالی استان و شخص استاندار به صورت جهادی تلاش می‌کنند.

فرشکاران گفت: همت استانی باید ایجاد وحدت رویه باشد تا بتوانیم اعتبارات بیشتری به استان جذب کنیم و دروغی هم نداریم و همه اینها مثل روز روشن و عینی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی توضیح داد: در قانون بودجه برای پروژه‌های عمرانی سال‌های گذشته، پیش بینی اعتبارات و زمان شروع و پایان پروژه قید می‌شود؛ پس این یک وضع جدید نیست که تصور شود، این اعتبار وجود خارجی نداشته یا اعتبارات خود استان است و خارج از سقف قانون اتفاق می‌افتد.

فرشکاران گفت: اگر هیأت دولت به استان سفر کرده و می‌خواهد زخم‌های دوره‌های قبل را التیام بخشد و تلاش‌های مدیریت عالی استان در جذب اعتبارات بی سابقه به استان طی یک دهه گذشته ناراستی و کاستی قلمداد شود، بی انصافی و ناشی از ناآگاهی نسبت به مفاهیم فنی و تخصصی برنامه و بودجه است نه شفاف سازی.