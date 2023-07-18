نیروهای مسلح باید توان و آمادگی خود را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکان‌های مستقر در آذربایجان شرقی اظهار کرد: این برنامه یکی از بازدیدهای دوره‌ای ریاست ستاد کل است که معمولاً برای ارزیابی توان و آمادگی رزمی و نحوه تعامل نیروهای لشکری و کشوری به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد.

فرمانده کل ارتش افزود: خوشبختانه در بازدیدی که از یگان‌های زمینی، پدافند و هوایی انجام دادند، انگیزه، روحیه و آمادگی رزمندگان آجا موجب سربلندی شد. آمادگی و روحیه بالای همرزمان ما در این منطقه شایسته شکر به درگاه خداوند و تشکر و قدردانی از همه این عزیزان و خانواده‌های محترم آن‌هاست.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ادامه داد: اگر چه آمادگی در بالاترین سطح ممکن است اما چون دشمنان متوقف نیستند ما نیز با رصد تهدیدات و اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های به‌روز و تجهیزات بومی، دائم آمادگی رزمی خود را ارتقا می‌دهیم.

فرمانده کل ارتش گفت: نیروهای مسلح در دفاع مقدس، دفاع از حرم و همه مأموریت‌های محوله توان و قدرت خود را نشان داده‌اند، اما باید به حدی از توان و آمادگی برسند که در مقابل هر تهدیدی از منافع ملی، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی با قدرت دفاع کنند.