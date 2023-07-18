به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از تیپ حضرت امام زمان (عج) شبستر در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق شد در روز دوم سفر به تبریز و آذربایجان شرقی، به تیپ حضرت امام زمان (عج) در شبستر بیاییم که جزو تیپ‌های برتر و موفق نیروی زمینی سپاه از جهت توانمندی زرهی و مکانیزه، تحرک و کارآمدی است.

وی با اشاره به اینکه امتیازی که ارزیابان ما به این تیپ داده‌اند، عالی بوده، افزود: تیپ حضرت امام زمان (عج) شبستر تیپی بسیار موفق و آماده است که تجربیات بسیار بالایی دارد. همچنین در کنار این تیپ، واحدهای توپخانه، واحدهای مخابراتی، واحدهای پیاده و همچنین بهداری رزمی و سایر واحدهای قرارگاه عاشورای شمال غرب نیروی زمینی سپاه حضور دارند که شکر خدا، همه آماده دفاع از کشور هستند.

سرلشکر باقری گفت: خدا را شکر می‌کنیم که نیروی زمینی سپاه روزبه‌روز در حال پیشرفت بوده و در اوج آمادگی به سر می‌برد و در زمینه مأموریت‌های واگذاری در شمال غرب، جنوب شرق و سایر مرزهای کشور، اقدامات برون‌مرزی و… تجربه‌های موفقی دارد و از جهت دانش، مهارت و تجهیزات جزو برترین‌های منطقه غرب آسیاست و خداوند را بابت همه این نعمت‌ها شکر می‌کنیم و امیدواریم روزبه‌روز هم شاهد پیشرفت بیشتر دوستان خواهیم بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اینکه آیا دشمن می‌تواند حتی فکر تجاوز به کشورمان را داشته باشد یا خیر خاطرنشان کرد: چند سال است که دشمن دیگر حرف از گزینه نظامی نمی‌زند. به خصوص در جنگ زمینی، جمع‌بندی استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی این است که نبرد زمینی با جمهوری اسلامی جز شکست و آسیب، اثر و نتیجه‌ای ندارد. لذا در این خصوص کاملاً تجدیدنظر کرده‌اند.

سرلشکر باقری در پایان گفت: ما به بازدارندگی پایدار و کارآمدی رسیده‌ایم که دائماً هم آن را رصد و مراقبت می‌کنیم. دشمنان را هم زیر نظر داریم و سعی می‌کنیم هر کاستی که وجود داشته باشد را جبران کنیم تا این بازدارندگی پایداری مداوم داشته باشد.