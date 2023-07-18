خوزستان ۱۴۰ حسینیه مزین به نام شهدا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نورانی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در همایش پیر غلامان حسینی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوزستان دارای حدود ۱۴۰ کانون فرهنگی (حسینیه مزین به نام شهدا) است که از این حیث رتبه اول را در سطح کشور دارد.

وی افزود: حسینیه‌ها به عنوان کانون‌های فرهنگی در طول سال، به مناسبت‌های مختلف برنامه‌های متنوعی دارند که اکنون با توجه به فرارسیدن ایام محرم در این راستا فعالیت کرده و موکب‌هایی را برپا خواهند کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با بیان اینکه مزیت حسینیه‌ها مردمی بودن آنها است، تصریح کرد: این اداره با توجه به وظیفه و رسالتش به طور مستقیم موکب دار نیست اما از حسینیه‌های شهدا حمایت خواهد کرد.

وی گفت: امروز با فرا رسیدن ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع) تحت عنوان همایش پیر غلامان حسینی از حسینیه‌های شهدای خوزستان تجلیل شد؛ امیدوار هستم که بتوانیم بیش از این در خدمت به خانواده شهدا و حسینیه شهیدان گام برداریم.