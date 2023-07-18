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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان:

خوزستان ۱۴۰ حسینیه مزین به نام شهدا دارد

خوزستان ۱۴۰ حسینیه مزین به نام شهدا دارد

اهواز- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: خوزستان دارای حدود ۱۴۰ کانون فرهنگی (حسینیه مزین به نام شهدا) است که از این حیث رتبه اول را در سطح کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نورانی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در همایش پیر غلامان حسینی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوزستان دارای حدود ۱۴۰ کانون فرهنگی (حسینیه مزین به نام شهدا) است که از این حیث رتبه اول را در سطح کشور دارد.

وی افزود: حسینیه‌ها به عنوان کانون‌های فرهنگی در طول سال، به مناسبت‌های مختلف برنامه‌های متنوعی دارند که اکنون با توجه به فرارسیدن ایام محرم در این راستا فعالیت کرده و موکب‌هایی را برپا خواهند کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با بیان اینکه مزیت حسینیه‌ها مردمی بودن آنها است، تصریح کرد: این اداره با توجه به وظیفه و رسالتش به طور مستقیم موکب دار نیست اما از حسینیه‌های شهدا حمایت خواهد کرد.

وی گفت: امروز با فرا رسیدن ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع) تحت عنوان همایش پیر غلامان حسینی از حسینیه‌های شهدای خوزستان تجلیل شد؛ امیدوار هستم که بتوانیم بیش از این در خدمت به خانواده شهدا و حسینیه شهیدان گام برداریم.

کد مطلب 5840102

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