خوزستان ۱۴۰ حسینیه مزین به نام شهدا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نورانی بعد از ظهر امروز سهشنبه در همایش پیر غلامان حسینی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوزستان دارای حدود ۱۴۰ کانون فرهنگی (حسینیه مزین به نام شهدا) است که از این حیث رتبه اول را در سطح کشور دارد.
وی افزود: حسینیهها به عنوان کانونهای فرهنگی در طول سال، به مناسبتهای مختلف برنامههای متنوعی دارند که اکنون با توجه به فرارسیدن ایام محرم در این راستا فعالیت کرده و موکبهایی را برپا خواهند کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با بیان اینکه مزیت حسینیهها مردمی بودن آنها است، تصریح کرد: این اداره با توجه به وظیفه و رسالتش به طور مستقیم موکب دار نیست اما از حسینیههای شهدا حمایت خواهد کرد.
وی گفت: امروز با فرا رسیدن ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع) تحت عنوان همایش پیر غلامان حسینی از حسینیههای شهدای خوزستان تجلیل شد؛ امیدوار هستم که بتوانیم بیش از این در خدمت به خانواده شهدا و حسینیه شهیدان گام برداریم.
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