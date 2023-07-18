راه اندازی کافه رفیقانه با هدف تربیت کنشگران نوجوان همدانی

حجت الاسلام محمدهادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز خودشکوفایی رفیقانه ویژه دختران نوجوان شهر همدان روز دوشنبه ۲۵ تیرماه افتتاح شد.

وی افزود: این مرکز به دنبال بررسی‌های دقیق و مسئله شناسی در حوزه اقتضائات تربیتی دختران نوجوان همدان تأسیس شده و متولیان آن با هدف تربیت کنشگران نوجوان انقلاب اسلامی اقدام به راه اندازی این مرکز با بهره گیری از امکانات کافه کتاب، خدمات آموزش و استعداد یابی، بازی و هیجان کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بیان کرد: در باشگاه خودشکوفایی رفیقانه علاوه بر ارائه خدمات عمومی کافه کتاب، دختران در یک مسیر تربیتی هدفمند وارد فعالیت‌های خودجوش هویت ساز می‌شوند که با اجرای عملیات‌ها و برنامه‌های متعدد گروهی در بستری رفاقتی ودوستانه محقق خواهد شد.

حجت الاسلام نظیری اضافه کرد: این طرح در ادامه پویش‌های رفیقانه، فردامون و دختران حاج قاسم است و به همت ستاد نهضت پیشرفت بانوان و گروه خودشکوفایی سفیران سلامت روان راه اندازی شده است.

وی افزود: این باشگاه برای همه دختران همدان ایجاد شده است و نوجوانان و جوانان با هر دیدگاه و نگرشی می‌توانند از امکانات باشگاه استفاده کنند و با دوستانشان ساعات قشنگی را در کنار هم رقم بزنند، آزادانه پیرامون مسائلشان گفتگو کنند و از وجود کارشناسان مجرب و متخصص بهره ببرند.