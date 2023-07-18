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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد؛ 

حمایت سازمان بهزیستی کشور از ۷.۵ میلیون مددجو

حمایت سازمان بهزیستی کشور از ۷.۵ میلیون مددجو

کرمانشاه- رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به حمایت سازمان بهزیستی کشور از ۷.۵ میلیون مددجو، گفت:سازمان بهزیستی بیش از ۱۶۰ نوع خدمت به مددجویان این دستگاه ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد قادری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی خانوارهای دارای ۲ معلول که با حضور رئیس بنیاد مسکن و رئیس بنیاد مستضعفان در کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور در پی برنامه‌ریزی‌های انجام شده به منظور حمایت از افراد مورد پوشش و مدد جو تاکنون به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ارائه خدمات داشته است.

وی با تاکید بر انجام مأموریت و ارائه خدمات بر محورهای حمایتی، افزود: با توجه به میزان افراد مورد پوشش در کل کشور سازمان بهزیستی کشور بیش از ۱۶۰ مورد خدمات حمایتی داشته و استمرار و نتیجه بخشی این امر نیازمند حمایت و همکاری بیشتر سایر دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: افتتاح پروژه‌های مسکونی و حمایتی به عنوان یک ظرفیت در دولت مایه افتخار است که در گام بعدی برای حضور راحت‌تر معلولین به عنوان یک امر مهم باید در مسیر آماده سازی و مناسب‌سازی جامعه در فضاهای متفاوت از جمله دانشگاه و ادارات اقدامات جدی صورت گیرد.

قادری در ادامه به افتتاح ۱۴ هزار مسکن برای خانواده‌های داری ۲ فرد معلول اشاره کرد و گفت: امروز شاهد افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی خانوارهای دارای ۲ معلولیت بودیم که در این راستا طی چهار سال گذشته از حمایت یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به سازمان بهزیستی استفاده شده است.

کد مطلب 5840209

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    نظرات

    • گرگانی IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
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      پاسخ
      معلول جسمی حرکتی هستم، دخترم عقد کرده سند ازدواجش را بردم بهزیستی برای کمک جهیزیه میگن هیچ کمکی نداریم، پس هر روز فیلم میزارن تو تلویزیون این کالاها را ب کی میدهند،

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