حمایت سازمان بهزیستی کشور از ۷.۵ میلیون مددجو

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد قادری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی خانوارهای دارای ۲ معلول که با حضور رئیس بنیاد مسکن و رئیس بنیاد مستضعفان در کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور در پی برنامهریزیهای انجام شده به منظور حمایت از افراد مورد پوشش و مدد جو تاکنون به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ارائه خدمات داشته است.
وی با تاکید بر انجام مأموریت و ارائه خدمات بر محورهای حمایتی، افزود: با توجه به میزان افراد مورد پوشش در کل کشور سازمان بهزیستی کشور بیش از ۱۶۰ مورد خدمات حمایتی داشته و استمرار و نتیجه بخشی این امر نیازمند حمایت و همکاری بیشتر سایر دستگاههای مربوطه خواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: افتتاح پروژههای مسکونی و حمایتی به عنوان یک ظرفیت در دولت مایه افتخار است که در گام بعدی برای حضور راحتتر معلولین به عنوان یک امر مهم باید در مسیر آماده سازی و مناسبسازی جامعه در فضاهای متفاوت از جمله دانشگاه و ادارات اقدامات جدی صورت گیرد.
قادری در ادامه به افتتاح ۱۴ هزار مسکن برای خانوادههای داری ۲ فرد معلول اشاره کرد و گفت: امروز شاهد افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی خانوارهای دارای ۲ معلولیت بودیم که در این راستا طی چهار سال گذشته از حمایت یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به سازمان بهزیستی استفاده شده است.
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