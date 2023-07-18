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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۱

همزمان با فرارسیدن ماه محرم؛

آئین سنتی اذن عزا در حرم مطهر رضوی برگزار شد

آئین سنتی اذن عزا در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مشهد- آئین سنتی اذن عزا در حرم مطهر رضوی در آستانه آغاز ایام عزای سیدالشهدا (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین سنتی اذن عزا که همه ساله به نشانه اعلام آغاز ماه محرم و شروع ویژه برنامه‌های عزاداری ایام شهادت امام حسین (ع)، برگزار می‌شود، در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این مراسم ساعتی پیش با ابطحال خوانی و شعرخوانی ذاکران اهل بیت (ع) آغاز شد و با سخنرانی حجت‌الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی ادامه پیدا کرد؛ تعویض پوش ضریح مطهر، پرچم گنبد منور حضرت رضا (ع) و اهدا پرچم به هیئات مذهبی با حضور خادمان بارگاه قدسی رضوی در رواق امام خمینی (ره) از جمله برنامه‌های این آئین سنتی بود.

کد مطلب 5840227

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