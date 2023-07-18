آئین سنتی اذن عزا در حرم مطهر رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین سنتی اذن عزا که همه ساله به نشانه اعلام آغاز ماه محرم و شروع ویژه برنامه‌های عزاداری ایام شهادت امام حسین (ع)، برگزار می‌شود، در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این مراسم ساعتی پیش با ابطحال خوانی و شعرخوانی ذاکران اهل بیت (ع) آغاز شد و با سخنرانی حجت‌الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی ادامه پیدا کرد؛ تعویض پوش ضریح مطهر، پرچم گنبد منور حضرت رضا (ع) و اهدا پرچم به هیئات مذهبی با حضور خادمان بارگاه قدسی رضوی در رواق امام خمینی (ره) از جمله برنامه‌های این آئین سنتی بود.