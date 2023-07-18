منشأ انقلاب اسلامی حماسه جاودانه امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز سه‌شنبه در بیست و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم ویژه کارکنان پایور و وظیفه فرماندهی انتظامی لرستان و پنجمین دوره مسابقات قرآنی ویژه خانواده‌های کارکنان نیروی انتظامی به نقش و اهمیت قرآن در زندگی بشر اشاره کرد و اظهار داشت: قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت است و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به‌سوی کمال است، این کلام نور انسان‌های طالب سعادت را به راهی هدایت می‌کند که مستقیم‌ترین راه‌ها است و کسانی که با قرآن مأنوس هستند به کمک قرآن حق را از باطل تشخیص می‌دهند و قطعاً قرآن کریم، انسان را به زندگی‌کردن با معیارها و ارزش‌های انسانی و اسلام دعوت می‌کند.

عاشورا رسالت بزرگی را بر دوش همه دین‌داران به‌ویژه آگاهان جامعه نهاده است

وی گفت: انسان نیازمند ارتباط مستقیم با آفریننده و هستی‌بخش خود است و این ارتباط اگر چه از طریق مناجات و رازگویی درونی و قلبی نشأت می‌گیرد؛ اما دسترسی به کلمات خود خداوند بسیار لذت‌بخش و اطمینان‌آور است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود دستیابی به پلیس مکتبی تراز جامعه قرآنی و انقلابی اشاره کرد و افزود: دستیابی به پلیس مکتبی و انقلابی تراز جامعه قرآنی و اسلامی، بدون آشنایی و عمل به آموزه‌های قرآن و عترت امکان‌پذیر نیست و برای تحقق این امر مهم، برنامه‌های مختلف و متنوع قرآنی در طول سال توسط سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کل، طرح‌ریزی و اجرا می‌شود و آموزش روخوانی، روان‌خوانی، جلسات آشنایی با مفاهیم تفسیر قرآن، کلاس‌های اخلاق و جهاد تبیین برای معرفت افزایی، محافل انس با قرآن با حضور کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنها از اقدامات مؤثر عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به محرم و نهضت عاشورای امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: یکی از اساسی‌ترین ابعاد حادثه عاشورا، درس‌ها و عبرت‌های این نهضت است که در گستره زمان و زمین همچنان ادامه دارد، چرا که در ادبیات عاشورا آمده است، کلّ یوم عاشورا و کل ارض کربلا و کل شهر محرم، یعنی درگیری حقّ‌جویان و عدالت‌خواهان با باطل و ستمگران همیشگی است.

وی تأکید کرد: رویداد عاشورا در تاریخ همواره قابل‌تکرار است، ازاین‌روی، عاشورا رسالت بزرگی را بر دوش همه دین‌داران به‌ویژه آگاهان جامعه نهاده است و همگان پس از شناخت ابعاد آن موظف‌اند خود و جامعه خود را با آن مقایسه و از آن درس و عبرت بیاموزند، چرا که زنده‌بودن تاریخ به ترسیم و تصویب آن و سنجش خودمان با آن است.

منشأ انقلاب اسلامی حماسه جاودانه امام حسین (ع) است

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، منشأ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام (ره) را حماسه جاودانه امام حسین (ع) دانست و گفت: حماسه جاودان امام حسین (ع) منشأ بسیاری تحولات و جنبش‌های آزادی‌بخش در جهان اسلام و حتی غیرمسلمانان شده است و یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های جهان که می‌توان گفت در دنیا بی‌نظیر است همین انقلاب اسلامی ایران است که با الهام از نهضت حسینی و با الگوگیری از آن قیام الهی به رهبری بزرگ‌مرد جهان اسلام حضرت امام (ره) توانست تحوّلی عظیم در جامعه ایران و حتی در کل جهان اسلام به وجود آورد و نظام پوسیده دوهزار و پانصدساله حکومت سلطنتی را در ایران سرنگون و شجره طیبه حکومت اسلامی را بر اساس قوانین و دستورات اسلام و برگرفته از قرآن و عترت پایه‌ریزی کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه حمایت مردم از انقلاب اسلامی را یک فرصت دانست و گفت: یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها در انقلاب اسلامی همراهی ملت بزرگ ایران با نظام مقدس جمهوری اسلامی و هدف‌های نظام و تابعیت از ولی‌فقیه بوده است که این ظرفیت بزرگ همواره توانست نقشه دشمنان را نیز خنثی کند.

بنابراین گزارش، سرهنگ شجاع رشیدی معاون تبلیغات و روابط‌عمومی عقیدتی سیاسی استان لرستان گفت: با ارزیابی صورت‌گرفته توسط داوران این دوره ۳۰۰ نفر از هزار و ۵۵۰ نفر شرکت‌کننده در ۱۱ رشته از مرحله شهرستانی به مسابقات استانی راه یافتند و در مرحله استانی سه نفر از برگزیدگان هر رشته، به مرحله کشوری مسابقات قرآنی نیروهای مسلح که مهرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد، راه پیدا خواهند کرد و به رقابت خواهند پرداخت.