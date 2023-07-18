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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۳

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور:

آینده خوبی را برای آذربایجان شرقی پیش‌بینی می‌کنم

آینده خوبی را برای آذربایجان شرقی پیش‌بینی می‌کنم

تبریز- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور گفت: در سایه تلاش و مجاهدت افسران،درجه داران و تمام کارکنان خدوم پلیس استان آینده خوبی برای این استان پیش بینی می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه اقتدار و توانمندی‌های پلیس آذربایجان شرقی اظهار داشت: امروز توفیق شد بازدیدی از مجموعه انتظامی آذربایجان شرقی داشته باشیم که انصافاً توفیقات خوبی را از پلیس استان در این نمایشگاه شاهد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امنیت قابل قبول و مطلوبی در استان برقرار شده است، افزود: عملکرد و اقدامات فرماندهی انتظامی استان در بحث کشفیات و کنترل جرایم رو به رشد بوده که نتایج بازدیدهای بازرسان ستاد کل نیروهای مسلح موید همین مطلب است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور تاکید کرد: توسعه بی محابای فضای مجازی می‌تواند خطرناک و باعث بروز بسیاری از جرایم در این فضا باشد، اما هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات فناورانه و تلاش شبانه روزی کارکنان در کاهش جرایم فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.

سرلشکر باقری با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از استان‌های مهم و مرزی است، یادآور شد: در سایه تلاش و مجاهدت افسران، درجه داران و تمام کارکنان خدوم پلیس استان آینده خوبی برای این استان پیش بینی می‌کنم.

کد مطلب 5840388

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