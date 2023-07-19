به گزارش خبرنگار مهر، خورشیدی ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه استان که به همت بسیج رسانه قزوین برگزار شد، با بیان اینکه تا به امروز ۱۸ نشست مردمی با حضور استاندار و معاونین برگزار شده است، اظهار کرد: در این نشست‌ها نظام مسائل استان پیگیری می‌شود.

وی افزود: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین به عنوان یک مجموعه ستادی است که بیشتر راهبردها و سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین ادامه داد: با رویکرد مردمی‌سازی دولت وارد موضوعات فرهنگی و اجتماعی شدیم.

این مسئول با بیان اینکه قانون جدی برای عفاف و حجاب وجود ندارد، ابراز کرد: پس از تشکیل ستاد عفاف و حجاب در استان نیز ۹ کمیته برای آن تعریف و تشکیل شد.

خورشیدی بیان کرد: کمیته‌ها با هدف چابک‌سازی اقدامات ستاد ایجاد شده و دستگاه‌ها در کمیته‌های مربوطه سازماندهی شده‌اند.

وی ادامه داد: برای اجرای مصوبات نیاز به پشتیبانی قضائی داشتیم که با مساعدت و همراهی خوب دادستان قزوین و رئیس کل دادگستری، کارگروه پشتیبانی هم ایجاد شد.

بازرسی از کافه‌ها و ویلاباغ‌ها

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین بیان کرد: بازرسی‌ها در حوزه عفاف و حجاب به صورت چند جنبه اتفاق می‌افتد که اتحادیه‌ها، سازمان صمت، آمرین به معروف و مجموعه قضائی در آن درگیر هستند.

این مسئول عنوان کرد: در سه ماهه اخیر بازرسی از چندین کافه سطح استان انجام شده که متأسفانه تعداد قابل توجهی از آنها بدون مجوز فعالیت می‌کردند، همچنین باغ‌ویلاها هم زیر ذره‌بین قرار گرفتند و بازرسی از باشگاه‌های ورزشی هم آغاز شده است.

خورشیدی ابراز کرد: پیش از این هیچ نظارت جدی بر فعالیت کافه‌ها، باغ ویلاها و باشگاه‌های ورزشی و از این قبیل فضاها وجود نداشته و با یک فضای رها در این حوزه مواجه بودیم.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تشکل‌های مردم‌نهاد در استان اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۸۸۵ تشکل مردمی در استان داریم که از بخش‌های مختلف از جمله وزارت کشور، فرمانداری، ارشاد، بهزیستی، کانون مساجد، هیئت‌های مذهبی، مواکب، کمیته امداد و گروه‌های جهادی مجوز دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین اذعان کرد: برای ساماندهی تشکل‌های مردمی ۱۶ مجمع تخصصی ایجاد کردیم که فصلی یک جلسه برای توانمندسازی و تبادل نظر برگزار می‌شود و هر تشکل را به دستگاه مربوطه متصل کردیم.

این مسئول در پایان گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند ایجاد یک رصدخانه اجتماعی هستیم و در حال حاضر ۳۸ محله کم برخوردار را در سطح استان شناسایی کردیم.