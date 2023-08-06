دریافت 20 MB کد مطلب 5854600 https://mehrnews.com/x32MqF ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸ کد مطلب 5854600 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸ حمله ارتش اوکراین به دونتسک با بمب خوشهای ساختمان یک دانشگاه در دونتسک در پی حمله اوکراینیها با بمب خوشهای، از بین رفته است. کپی شد مطالب مرتبط مسکو: ۱۱ پایگاه نظامیان اوکراین به تصرف روسیه درآمد+ فیلم مسکو: حمله اوکراین به نفتکش روسی در تنگه «کرچ» را محکوم میکنیم/ این اقدامات بیپاسخ نمیمانند حمله موشکی گسترده مسکو به کییف/ هشدار حمله هوایی در سراسر اوکراین بهصدا درآمد برچسبها دونتسک اوکراین دانشگاه دونتسک اوکراین ارتش اوکراین بمب خوشه ای حمله هوایی روسیه
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