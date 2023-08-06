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کد مطلب 5854600
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۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸

حمله ارتش اوکراین به دونتسک با بمب خوشه‌ای

حمله ارتش اوکراین به دونتسک با بمب خوشه‌ای

ساختمان یک دانشگاه در دونتسک در پی حمله اوکراینی‌ها با بمب خوشه‌ای، از بین رفته است.

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    نظرات

    • حسین IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
      3 1
      پاسخ
      درود بر اوکراین و حامیانش

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