معرفی بیش از ۷۲ پرونده مددجویی به وکلای نیکوکار خراسان شمالی

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی مددجویان تحت حمایت به استناد قانون از پرداخت هزینه‌های دادرسی در محاکم قضائی معاف هستند، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۷۲ پرونده مددجویی جهت پیگیری دعاوی در مراجع ذی صلاح به وکلای نیکوکار استان معرفی شدند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: کمیته امداد خراسان شمالی در سه ماهه نخست امسال ۲۳۰ مورد خدمت حقوقی به ۸۰ نفر از مددجویان ارائه کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این خدمات شامل ۷۰ مورد تنظیم دادخواست، ۱۰ مورد تنظیم شکوائیه، ۶۰ مورد تنظیم لایحه دفاعیه، ۷۰ مورد معرفی به دفتر الکترونیک قضائی و مابقی خدمات میز خدمت است.

الهی راد خاطر نشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس اساسنامه ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام به ارائه خدمات حقوقی و قضائی به مددجویان تحت پوشش این نهاد کرده و زمینه‌سازی مؤثری نیز جهت ارائه این خدمات انجام شده است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: بخشی از مباحث توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده و معافیت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از پرداخت هزینه‌های دادرسی، هماهنگی با مراکز ارایه‌دهنده خدمات حقوقی از جمله قوه قضائیه کشور، مراکز مستقل این حوزه، کانون وکلای دادگستری و مراکز وکلای قوه قضائیه را به دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: مددجویان تحت حمایت این نهاد در صورت وجود دعاوی قضائی و مشکلات حقوقی، به کانون وکلا و یا مرکز مشاوران قوه قضائیه معرفی می‌شوند تا روند پیگیری و حل مسئله به صورت قانونی و حقوقی انجام شود.

الهی راد گفت: اکنون ۱۱۰ وکیل نیکوکار با این نهاد همکاری دارند که در طی سال به مددجویان خدمت می‌کنند و این وکلا علاوه بر پاسخگویی به مددجویان، پرونده‌های قضائی آن‌ها را پذیرفته و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.