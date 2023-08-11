نگرانی صیادان از افزایش تعرفه صید/ مسئولان پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دیر با تسلیت شهادت امام سجاد (ع)، اظهار داشت: فرامین ائمه اطهار را در راستای گسترش تقوا در خود و خانواده و جامعه اسلامی به کار گیریم.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از صنایع کوچک، افزود: در جنگ جهانی در بعد اقتصادی علیه ایران اسلامی قرار داریم و تمام مسئولین و دولتمردان و مردم به دنبال شکست و ناکام گذاشتن دشمن هستند.

لزوم حمایت از صنایع کوچک

امام جمعه موقت دیر یکی از راه‌های شکست دشمن را حمایت از صنایع کوچک برشمرد و بیان کرد: کلید تحقق حمایت از صنایع کوچک در اقتصاد مقاومتی نهفته است و این گونه زمینه برای کمک به صنایع بزرگ و غلبه بر دشمن در جنگ اقتصادی فراهم می‌شود.

وی درباره روز حمایت از تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، گفت: شکل گیری تشکل‌ها یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود و این تشکل‌ها به برکت انقلاب اسلامی پرثمرتر شد.

سعیدی ادامه داد: تشکل‌ها در بعد سیاسی مانند انتخابات‌ها، مقابله با فتنه‌های دشمنان و مبارزه با استکبار و در بعد اجتماعی نیز در فعالیت‌های نیکوکاری و کمک به مردم نقش چشم گیری دارند.

وی عنوان کرد: همچنین در بحث حمایت از جوانی جمعیت و ازدواج و پیاده روی اربعین نقش تشکل‌های مردمی پررنگ است.

امام جمعه موقت دیر درباره روز مقاومت اسلامی، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان ایستاده و از مظلومان دفاع کرده است.

وی با اشاره به سالروز تشکیل مجلس خبرگان رهبری، گفت: یکی از عوامل استمرار اسلامیت و انقلاب اسلامی تشکیل مجلس خبرگان رهبری بود که بلافاصله بعد از ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، فردی اندیشمند و فیلسوف و حکیمی جامع الشرایط را برای رهبری این انقلاب انتخاب کرد که تا امروز توانسته این نظام و انقلاب را در طوفان حوادث به بهترین شکل هدایت و رهبری کند.

الگوگیری جوانان از آزادگان

سعیدی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، بیان کرد: مردم ایران بدانند اگر مقاومت آزادگان در زندان‌های بعثی نبود امروز کشور به این افتخارات نمی‌رسید و هر اندازه که از مقاومت و ایثار و فداکاری آزادگان تقدیر کنیم باز هم کم است.

وی افزود: آزادگان در سن نوجوانی و جوانی در مقابل تمام شکنجه‌های دشمن ایستادگی کردند و از اعتقادات خود کوتاه نیامدند و اینها باید برای جامعه ما به ویژه نسل جوان الگو باشد.

حضور امنیت ساز ناوگروه ۸۶ در آب‌های بین المللی

امام جمعه موقت دیر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارکنان و خانواده‌های ناوگروه ۸۶ ارتش، ابراز کرد: همت بلند، اراده راسخ، اعتماد به نفس قدرت طراحی، دانش پیشرفته نظامی، مدیریت کارآمد، شجاعت و استقامت در مقابل سختی‌ها از ویژگی‌های دریادلان این ناوگروه است و هنرمندان این موارد را با قلم و هنر خود به جامعه منتقل کنند.

وی حضور ناوگروه ۸۶ در آب‌های آزاد بین المللی یک حضور امنیت ساز دانست و افزود: اینکه آمریکایی‌ها و اجانب بگویند محدوده آب‌های آزاد مال آنها است غلط می‌کنند.

لزوم کاهش تعرفه صید

سعیدی با تقدیر از پیگیری مشکلات صیادان توسط مسئولان، عنوان کرد: افزایش تعرفه صید ماهی و میگو و چند برابر شدن آن موجب نگرانی شدید صیادان شده است که با توجه به شرایط اقتصادی انتظار است به صورت قطعی پیگیری و کاهش پیدا کند تا مردم شاهد این باشند مشکلی از مشکلات آنها کم شود چرا که این افزایش تعرفه و قیمت در بازار تأثیرگذار است و جامعه و مردم را دچار تنگنا می‌کند.

امام جمعه موقت دیر، یادآور شد: افراد فرصت پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی را غنیمت بشمارند و کسانی که این توانایی را در خود می‌بینند ثبت نام کنند تا شاهد انتخاباتی پرشور و بدون حاشیه و با حضور حداکثری مردم باشیم.