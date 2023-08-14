سامانه «اولین موکب» با هدف تسهیل سفر اربعین راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، سوپر اپلیکیشن و سامانه «اولین موکب» با هدف ارائه خدمات جامع به زائران اربعین حسینی تولید شده است.
محمد هاشمی مدیرعامل این شرکت با اشاره به خدمات متنوعی که مجموعههای مختلف برای تسهیل سفر اربعین ارائه میکنند، گفت: تنوع این خدمات و ارائه آنها توسط دستگاههای مختلف، نوعی سردرگمی را بین زائران اربعین حسینی پدید آورده است. برای رفع این مشکل شرکت دی جی فرم به طراحی سوپر اپلیکیشن و سامانه «اولین موکب» اقدام کرده است.
وی افزود: تلاش کردهایم تا خدمات متنوعی در این برنامه جانمایی شود تا زائران بتوانند در یک بستر به تمامی خدمات مورد نیاز سفر دسترسی داشته باشند. هاشمی در خصوص بخشهای مختلف این سامانه گفت: بخش همسفر اربعین برای ثبت نیازمندی سفر و همراهی مسافران با همدیگر طراحی شده است، به طوری که افراد برای سفر ظرفیت خالی خود را اعلام و با اشتراک ظرفیت خالی، همسفران خود را انتخاب خواهند کرد. البته این اطلاعات با ثبت تصویر کارت ملی و احراز هویت خواهد بود.
مدیرعامل این شرکت فناور معرفی کاروانهای زیارتی، ارتباط با سامانههای مختلف مرتبط با اربعین مانند سامانه پلیس من و سامانه سماح و فروشگاه اربعین را از دیگر بخشهای این برنامه برشمرد و افزود: در قسمت فروشگاه اربعین، اقلام مورد نیاز این سفر معرفی و با همکاری مجموعههای مختلف، این اقلام در اختیار زائران قرار گرفته است.
هاشمی خادم اربعین را بخش دیگری از این برنامه معرفی کرد و گفت: موکبهای مختلف میتوانند نیازهای خود به خادمین را در این قسمت از برنامه ثبت کنند. افراد متقاضی خدمت در این موکب ها میتوانند با ثبت اطلاعات خود، با موکب ها ارتباط بگیرند.
وی گفت: در بخشی از این برنامه، به معرفی مرزهای خروجی به کشور عراق و راههای رسیدن به آنها پرداخته شده و کاربران میتوانند در فضایی تعاملی، نظرات و نکات خود را به صورت برخط در خصوص وضعیت مرزها با سایر کاربران به اشتراک بگذارند. وی ادامه داد: در طراحی این سامانه در قسمتهایی که نیاز به جمعآوری و ثبت اطلاعات بوده، از سامانه دیجی فرم که از محصولات همین شرکت است، استفاده کردهایم. در واقع در طراحی سامانه «اول موکب»، از یکی از تولیدات خود شرکت بهره جسته ایم.
هاشمی در پایان گفت: برای رفاه بیشتر زائران، معرفی اماکن زیارتی عراق، نقشه اماکن زیارتی، احکام زیارت و مداحیهای اربعینی نیز در این سامانه جایابی شده است تا زائران بتوانند با استفاده از این سامانه، سفر بهتری را تجربه کنند.
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