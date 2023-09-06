تیم کشتی فرنگی ناشنوایان ایران نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان تیم ملی کشتی ایران با کسب ۱ مدال طلا ، ۳ نقره و ۴ برنز ، پس از تیم ترکیه بر سکوی دوم ایستاد و تیم قزاقستان سوم شد.



برای ایران مهدی بخشی مدال طلا ، علی کریمی ، سید صادق ابوالوفایی و شهاب رحیمی مدال نقره و رضا اسماعیلی، شیرزاد محکی ، علی وطن پرست و محمدرضا شعبانی مدال برنز را کسب کردند.

نتایج مسابقات پنج وزن دوم به شرح ذیل است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم سید صادق ابوالوفایی به مصاف کشتی گیر ارمنستان رفت و ۸ بر صفر به برتری رسید و در دور دوم کشتی گیر میزبان را ۶ بر ۵ شکست داد و در فینال با نتیجه ۹ بر ۰ مغلوب حریف ترک شد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۶۷ کیلوگرم شهاب رحیمی با حریفی از ترکیه مصاف کرد و ۸ بر صفر پیروز شد و در دور دوم ۴ بر ۲ کشتی گیر آذربایجان را شکست داد و در فینال در مصاف با کشتی گیر میزبان ضربه فنی شد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۸۷ کیلوگرم شیرزاد محکی با کشتی گیر قزاقستان مبارزه و حریف خود را ضربه فنی کرد و در مبارزه دوم ۱۰ بر ۲ مغلوب کشتی گیر ترک شد و برای کسب مدال برنز به شانس مجدد رفت و در مصاف با کشتی گیر قرقیزستانی ۷ بر ۵ به پیروزی رسید و مدال برنز را به دست آورد.



در وزن ۷۷ کیلوگرم مسلم دهقانی به مصاف کشتی گیر ترکیه رفت و ۷ بر ۵ نتیجه را واگذار کرد و با توجه به حذف حریف ترک ، دهقانی از کسب مدال بازماند.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم احمد امینی به مصاف کشتی گیر ترک رفت و با ضربه فنی مغلوب شد و در مبارزه با کشتی گیر قرقیزستانی ۵ بر ۲ مغلوب شد و از کسب مدال برنز بازماند.

پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی آزاد جوانان ناشنوایان از روز جمعه - ۱۷ شهریور ماه در بیشکک قرقیزستان آغاز می گردد.