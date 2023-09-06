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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰:۴۴

همزمان اربعین حسینی برگزار شد؛

اجرای نمایش آئینی «کاروان غم» در میناب

اجرای نمایش آئینی «کاروان غم» در میناب

میناب - همزمان با اربعین حسینی، نمایش آئینی «کاروان غم» به همت هنرمندان مسجدی محله باغملک در شهر تاریخی مذهبی میناب اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش آئینی «کاروان غم» به نویسندگی و کارگردانی یوسف بهرامی بندرعباس و بازیگری ۵۰ نفر از هنرمندان مسجدی محله باغملک اجرا شد.

«کاروان غم» به شکلی هنرمندانه داستان جابر و عطیه و بازگشت اهل‌بیت امام حسین(ع) از شام به کربلا را روایت می‌کند.

امسال برای هشتمین سال به استثنای 2 سال کروناست که نمایش آیینی « کاروان غم » با استقبال گسترده مردم ولایت مدار و هنر دوست شهر میناب در محوطه حسینیه امام حسین(ع) محله جویباریکو اجرا می شود.

کانون های فرهنگی هنری دوازده امام(ع) و باب الحوائج محله باغملک و حسینیه امام حسین(ع) محله جویباریکو با کانون فرهنگی هنری علی بن الحسین(ع) در اجرای نمایش «کاروان غم» همکاری می کنند.

گفتنی است؛ میناب شهری تاریخی و مذهبی با آیین های متنوع و سرشار از استعدادهای هنری به ویژه هنر نمایش می باشد و برگزاری آیین «علم پیغمبر» در روز پنجم محرم و «شیر و کتل» در روز عاشورا از آیین های ویژه این شهرستان است.

کد مطلب 5880752

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