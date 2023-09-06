اجرای نمایش آئینی «کاروان غم» در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش آئینی «کاروان غم» به نویسندگی و کارگردانی یوسف بهرامی بندرعباس و بازیگری ۵۰ نفر از هنرمندان مسجدی محله باغملک اجرا شد.

«کاروان غم» به شکلی هنرمندانه داستان جابر و عطیه و بازگشت اهل‌بیت امام حسین(ع) از شام به کربلا را روایت می‌کند.

امسال برای هشتمین سال به استثنای 2 سال کروناست که نمایش آیینی « کاروان غم » با استقبال گسترده مردم ولایت مدار و هنر دوست شهر میناب در محوطه حسینیه امام حسین(ع) محله جویباریکو اجرا می شود.

کانون های فرهنگی هنری دوازده امام(ع) و باب الحوائج محله باغملک و حسینیه امام حسین(ع) محله جویباریکو با کانون فرهنگی هنری علی بن الحسین(ع) در اجرای نمایش «کاروان غم» همکاری می کنند.

گفتنی است؛ میناب شهری تاریخی و مذهبی با آیین های متنوع و سرشار از استعدادهای هنری به ویژه هنر نمایش می باشد و برگزاری آیین «علم پیغمبر» در روز پنجم محرم و «شیر و کتل» در روز عاشورا از آیین های ویژه این شهرستان است.