دریافت 30 MB کد مطلب 5880795 https://mehrnews.com/x32Zkf ۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲ کد مطلب 5880795 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲ روایتی از دیدار اربعینی دانشجویان با رهبر انقلاب روایت دیدار اربعینی دانشجویان با رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط راه معنویت وحاکمیت توحید را با استحکام راهپیمایی اربعین طی کنید/اگرمقاومت کنید قله را فتح خواهید کرد عزاداری هیئتهای دانشجویی در حضور رهبر انقلاب برگزار شد دانشجویان در محضر رهبر انقلاب عزاداری میکنند پیام تسلیت مقام معظم رهبری درپی درگذشت همسر حجتالاسلام عبادی برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی اربعین 1402 رهبری دانشجویان بیانات رهبری
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