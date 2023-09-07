«رحیم آهور» پیشکسوت قرآنی کشور دعوت حق را لبیک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم آهور پیشکسوت و مدرس قرآن و والد ابراهیم آهور، دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع و خاکسپاری این چهره قرآنی دیروز ۱۵ شهریورماه در بهشت زهرای تهران صورت گرفت.

مراسم ترحیم نیز فردا جمعه، ۱۷ شهریور از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲ در مسجد حجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی برپا می‌شود.

رحیم آهور متولد ۱۳۱۲ هجری شمسی در تهران بود. در ایام جوانی از سال ۱۳۴۳ که برای نخستین‌بار به سرزمین وحی مشرف شد کم‌کم در حوزه قرائت قرآن ورود پیدا کرد و از آن سال به بعد علاقه خاصی به شرکت در جلسات و قرائت قرآن پیدا کرد.

او در نخستین جلسه قرآنی که حضور پیدا کرد جلسه قرآن استاد ابراهیم پورفرزیب (مولایی) در مسجدالجواد (ع) میدان هفتم تیر بود. از جمله هم‌دوره‌ای‌های او می‌توان به مرحوم استاد علی اربابی و مرحوم یحیی علیمردانی اشاره کرد.

خبرگزاری مهر فقدان این پیشکسوت قرآنی را به جامعه قرآنی کشور و خانواده آهور تسلیت می‌گوید.